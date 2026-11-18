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Shenzhen (China)/Seúl, 18 nov (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, expresó este miércoles al mandatario surcoreano, Lee Jae Myung, su apoyo a los esfuerzos por reanudar el diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos, según informó Seúl, ante las expectativas de una posible cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un.

Según un comunicado del asesor de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Wi Sung-lac, el mandatario chino "expresó su apoyo a diversas iniciativas orientadas a reducir las tensiones en la península coreana, incluido el diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos".

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Xi realizó estas declaraciones durante un encuentro con su homólogo surcoreano en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, en medio de la especulación sobre si el presidente estadounidense se reunirá con el líder norcoreano, Kim Jong-un, durante su viaje a China.

Wi detalló además que el líder chino aseguró que seguirá desempeñando un papel "constructivo" en los asuntos relacionados con la península coreana.

Antes, Lee había vinculado las relaciones entre Seúl y Pekín a la paz y la estabilidad entre las dos Coreas, en declaraciones compartidas por la Presidencia surcoreana tras el encuentro este miércoles entre ambos mandatarios.

El presidente surcoreano destacó su esperanza de que Seúl y Pekín colaboren para lograr una "coexistencia pacífica" en la península coreana, y dijo que asegurar la paz beneficiaría también a China, principal aliado del régimen de Pionyang.

La de este miércoles es la tercera reunión entre ambos líderes desde que Lee asumió la Presidencia surcoreana en 2025.

En los últimos días se llegó a especular con la posibilidad de que el líder norcoreano, Kim Jong-un, se incorporase a la lista de dignatarios participantes en la cumbre, aunque China no confirmó este extremo y, por el momento, no ha habido señal alguna de que Kim se haya desplazado al país vecino. EFE

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(foto)(vídeo)