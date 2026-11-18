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Teherán, 18 nov (EFE).- El jefe del Ejercito iraní, el general Amir Hatamí, afirmó este miércoles que las fuerzas armadas del país persa se encuentran en alerta y “vigilan todos los movimientos del enemigo” tras las informaciones de la llegada de un tercer portaviones de Estados Unidos a Oriente Medio.

“Hoy, dadas las circunstancias y el hecho de que el enemigo está preparando sus fuerzas y ha enviado un nuevo portaviones a la región, vigilamos sus movimientos con atención y precisión y no desperdiciamos ni un instante para prepararnos”, dijo Hatamí durante una visita a una exposición sobre la guerra Irán-Irak de los años 80.

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El militar advirtió una vez más que si Estados Unidos vuelve a atacar a la República Islámica responderá "contra él y sus aliados de forma más contundente, más intensa y sin limitaciones geográficas”.

Aseguró que todas las fuerzas armadas iraníes, en especial las navales y las aéreas, “mejoran su preparación a cada momento” ante una posible reanudación del conflicto.

El portaaviones USS Theodore Roosevelt llegó a Oriente Medio recientemente, según informó el lunes en sus redes sociales el Comando Central de EE.UU. (Centcom).

En la zona ya se encontraban el USS George Washington y el USS George H.W. Bush, así como otros buques menores que imponen el bloqueo naval a los puertos iraníes.

Irán y Estados Unidos han reanudado en los últimos días el intercambio de ataques, aunque de manera limitada, con ataques iraníes contra instalaciones estadounidenses en países del golfo Pérsico y bombardeos de la nación norteamericana contra infraestructuras militares en la costa de la República Islámica.

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Hoy mismo, el Ejército iraní aseguró haber atacado con drones sistemas de defensa aérea y plataformas de lanzamiento estadounidenses en la base aérea Ali al Salem, en Kuwait, después de los nuevos bombardeos de Estados Unidos de ayer contra la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.

Un día antes, Irán atacó un radar estadounidense en la base aérea Sheij Isa, en Baréin, en represalia por presuntas incursiones de aeronaves no tripuladas estadounidenses en el espacio aéreo iraní, aunque el Centcom negó que el bombardeo iraní tuviese éxito.

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Desde principios de noviembre, los bombardeos estadounidenses contra el sur de Irán y la posterior reanudación de los ataques iraníes contra instalaciones estadounidenses en la región han puesto fin a una relativa calma de unos dos meses, mientras ambos países mantienen su pulso por el control del estrecho de Ormuz y los esfuerzos de mediación siguen sin dar resultados. EFE