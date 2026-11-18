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Las reservas de vuelos con salida desde aeropuertos españoles realizadas entre el 1 y el 10 de noviembre de 2026 han aumentado un 32,8% interanual, mientras que el volumen de pasajeros ha repuntado un 32%, impulsados por las compras anticipadas para las vacaciones de Navidad, según los datos publicados este miércoles por la plataforma de tecnología turística Kiwi.com.

Las búsquedas también aumentan, aunque a menor ritmo: un 14,7% interanual y un 7,2% frente a los diez días previos. Es decir, los viajeros no solo buscan más, sino que reservan más y lo hacen antes: la demanda se está convirtiendo en comprar más rápido que hace un año

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El gasto medio por pasajero se sitúa en torno a los 181 euros --incluidos servicios adicionales como el equipaje--, frente a los aproximadamente 160 euros registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior, con una ventana media de reserva de 34 días de antelación (21 días de mediana).

Los datos de Kiwi.com muestran que el gran objetivo de las reservas hechas en el arranque de noviembre es diciembre: el 30,5% de los pasajeros volará ese mes, frente al 17% que lo hará entre enero y marzo. Casi uno de cada tres viajeros apunta ya a las vacaciones de invierno y a los puentes navideños.

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Los mercados navideños mandan. Entre los diez destinos más reservados para volar en diciembre aparecen Roma, Madrid, Budapest, Málaga, Milán, Barcelona, Sevilla, Palma, Cracovia y Londres. La mitad de ellos -Roma, Budapest, Milán, Cracovia y Londres- son clásicos de las escapadas urbanas de invierno.

Las búsquedas para salidas de diciembre apuntan en la misma dirección: Londres (Stansted, Gatwick y Luton), Varsovia, Budapest, Praga, Cracovia, París, Viena y Roma encabezan la lista.

Para los viajes de enero a marzo, en cambio, se mezclan las ciudades con el sol: Roma, Budapest, Las Palmas, Tenerife, Madrid, Marrakech, Dublín, Milán, Cracovia y París Orly. Canarias y Marrakech señalan la búsqueda de sol de invierno.

ITALIA, DESTINO INTERNACIONAL FAVORITO; MARRUECOS, EL QUE MÁS CRECE

Italia es el destino internacional claro: es el país extranjero más reservado y el tercero más buscado. Por delante sigue el turismo doméstico, que domina ambas listas: España es el primer destino tanto en búsquedas como en reservas, con un crecimiento interanual del 24,7% en búsquedas y del 41,7% en pasajeros. Tras España, Italia y Alemania, completan el top 5 de países más reservados Polonia y Reino Unido.

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Por ciudades, Madrid lidera las reservas, seguida de Roma Fiumicino, Budapest, Málaga, Barcelona, Sevilla, Palma de Mallorca, Milán Malpensa, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife Norte. Roma es el destino extranjero más reservado, por delante de Budapest y Milán.

En búsquedas, sin embargo, dominan las capitales de Europa Central: Varsovia Chopin, Madrid, Cracovia, Praga y Budapest encabezan la lista, y Polonia ocupa por sí sola tres de los seis primeros puestos con sus dos aeropuertos de Varsovia y Cracovia.

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Marruecos es el gran protagonista en crecimiento: es el país de gran mercado que más avanza, con subidas tanto en búsquedas (+31% interanual, +19,1% frente a los diez días anteriores) como en reservas (+48,6% interanual, +28,1% frente al periodo previo).

Alemania sorprende con un crecimiento del 55,1% en pasajeros pese a un ligero descenso de las búsquedas semana a semana, y Eslovaquia se dispara un 89,1% interanual en pasajeros. Francia crece un 30 % frente a los diez días anteriores, Irlanda un 25,6% y Suiza un 38%.

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DAKAR, LA CIUDAD QUE MÁS DESPEGA

En búsquedas, Dakar (Senegal) es el gran fenómeno: casi triplica sus sesiones tanto frente a los diez días anteriores (+198,8%) como frente al año pasado (+243,4%). Le siguen, en el corto plazo, Ciudad de Guatemala (+81,1%), Recife (+66,8%), Verona (+57,6%), Pafos (+52,5%) y Agadir (+49%).

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En el año, destacan Turín (+201,7%), Kosice (+179,3%), Dortmund (+169,3%), Caracas (+134,9%) y Nueva Delhi (+134,8%). Los destinos de sol marroquíes, como Agadir y Fez, suben con la llegada del invierno.