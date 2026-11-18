Guardar

La Comisión Europea contará a partir del próximo enero con un departamento específico para coordinar desde Bruselas el ciclo completo de los regímenes de sanciones con los que la Unión, por ejemplo, congela haberes o veta la entrada a suelo comunitario, con el objetivo de reforzar su impacto desde el diseño y aplicación de las medidas hasta su control y la lucha contra la elusión, también con una mejor cooperación con países terceros para que no sirvan de pasarela para esquivar los castigos.

"La eficacia de las sanciones depende de nuestra capacidad para implementarlas y hacerlas cumplir (...). Un enfoque europeo más sólido y coordinado hará que nuestras sanciones sean más eficaces y nuestra acción exterior más creíble", ha defendido la comisaria de Servicios Financieros, María Luís Albuquerque.

PUBLICIDAD

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha puesto de ejemplo en un comunicado las sucesivas rondas de sanciones contra Rusia por su guerra en Ucrania porque estas medidas coercitivas están "erosionando los cimientos de la economía de guerra" del Kremlin; si bien ha avisado de que para que sean "efectivas" deben "aplicarse plenamente y con rigor".

Con todo, fuentes comunitarias recalcan que "no se trata de una oficina para Rusia, sino una oficina para (controlar) todas las sanciones económicas" que aplica la Unión Europea a través de sus distintos regímenes --Corea del Norte, Siria, Irán, entre otros-- y ante posibles "sinergias entre los diferentes regímenes".

PUBLICIDAD

La nueva "Oficina de Sanciones de la UE" --que echará a andar el 16 de enero de 2027 y gradualmente llegará a contar con un equipo de entre 50 y 60 funcionarios, según las mismas fuentes-- deberá también apoyar el trabajo del enviado especial al exterior para la aplicación de las sanciones, un puesto que a partir del 6 de febrero asumirá el sueco Lars Danielsson, en relevo del actual, David O'Sullivan.

La nueva estructura dependerá de la Comisión Europea y se nutrirá de la experiencia de la secretaría general, pero también de las direcciones de Comercio, Fiscalidad y Servicios Financieros, así como de la Oficina europea anticorrupción (OLAF), con el objetivo de contar con un "enfoque común" durante todo el ciclo de desarrollo de las sanciones.

PUBLICIDAD

Entre las claves del nuevo departamento figura la de respaldar el trabajo del enviado especial en sus contactos con países terceros socios para una mayor "sensibilización y cooperación" con los regímenes de sanciones y lograr que tomen medidas para evitar que su territorio sirva para establecer rutas comerciales alternativas, canales financieros u otras redes con las que eludir dichas sanciones.

También ofrecerá directrices a los gobiernos europeos para lograr un cumplimiento más ágil de las medidas coercitivas y un mejor intercambio de datos y de análisis económicos y técnicos, con el objetivo de asegurar una aplicación armonizada de las sanciones en toda la UE.

PUBLICIDAD