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Bruselas, 18 nov (EFE).- El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE han alcanzado un acuerdo para acelerar la concesión de permisos a proyectos de energías renovables, redes eléctricas e instalaciones de almacenamiento para reducir las trabas administrativas, impulsar las inversiones, reforzar la seguridad energética y abaratar la electricidad.

El pacto, cerrado en la madrugada del martes al miércoles, forma parte del paquete europeo de redes eléctricas, presentado por la Comisión en diciembre de 2025 para modernizar las infraestructuras energéticas y facilitar la electrificación de la economía europea.

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"Nos acerca un paso más al sistema energético que Europa merece: uno que proporcione energía más asequible, segura y limpia a todos los europeos", afirmó el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen.

El responsable comunitario destacó que simplificar los procedimientos permitirá acelerar el despliegue de nuevas infraestructuras y contribuirá a "reducir estructuralmente las facturas energéticas" y disminuir la dependencia europea de los combustibles fósiles importados.

Los permisos para proyectos renovables pueden tardar actualmente hasta nueve años, dependiendo del país y la tecnología, mientras que las instalaciones de almacenamiento afrontan esperas de entre uno y siete años, recordó el Parlamento Europeo en un comunicado.

Para reducir estos plazos, el acuerdo fija un máximo de tres meses para autorizar instalaciones solares y sistemas de almacenamiento asociados, salvo los de hidrógeno; seis meses para instalaciones independientes de almacenamiento y puntos de recarga, y dos años para proyectos de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo.

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Las conexiones a las redes eléctricas deberán tramitarse en un máximo de tres meses, ampliables a seis en casos justificados.

Además, se eleva de 100 a 200 kilovatios el umbral a partir del cual se exigen determinados permisos para pequeñas instalaciones solares, de almacenamiento y de recarga, mientras que los puntos de carga de vehículos eléctricos de hasta un megavatio instalados en edificios u otras estructuras construidas quedarán exentos de autorización administrativa, precisó la Eurocámara.

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Los proyectos renovables y las redes eléctricas se presumirán de interés público superior, aunque los Estados miembros podrán establecer excepciones por motivos de seguridad, defensa o protección del patrimonio cultural, precisó el Consejo de la UE.

También podrán aplicar el silencio administrativo positivo en determinadas fases intermedias de los procedimientos, de modo que la falta de respuesta de las autoridades equivalga a una aprobación de esos trámites.

Otra novedad es la creación de portales digitales únicos o interconectados para centralizar las solicitudes de permisos, facilitar su seguimiento y reducir las gestiones burocráticas de los promotores, explicó el Consejo.

La normativa también busca mejorar la aceptación de los proyectos renovables entre las poblaciones afectadas mediante mecanismos de diálogo y mediación.

Además, el acuerdo rebaja de diez a siete megavatios el umbral a partir del cual los proyectos renovables deberán compartir parte de sus beneficios económicos con las comunidades locales, aunque estarán exentos los promovidos por comunidades de energías renovables.

La Comisión Europea calcula que modernizar y ampliar las redes eléctricas requerirá inversiones de 1,2 billones de euros hasta 2040, a las que se sumarían otros 240.000 millones para las redes de hidrógeno.

Actualmente, la construcción de nuevas redes de transporte de electricidad requiere unos diez años, de los cuales más de la mitad corresponden a trámites administrativos, unos retrasos que dificultan la integración de nuevas fuentes de energía limpia, encarecen la transición energética y lastran la competitividad.

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El acuerdo deberá recibir el respaldo formal del Parlamento Europeo y del Consejo antes de su adopción definitiva. Los Estados miembros dispondrán después de 18 meses para incorporarlo a sus legislaciones nacionales. EFE