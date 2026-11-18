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La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) reunió este miércoles a los clubes de Primera División masculina y femenina, LaLiga EA Sports y la Liga F Moeve, para trasladar las principales novedades de la normativa europea, así como los procedimientos y requisitos que deberán cumplir para las competiciones UEFA.

Durante el encuentro celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), el equipo de Licencia UEFA de la RFEF repasó las principales fases del procedimiento, el calendario previsto y las obligaciones que deberán atender los clubes que aspiren a participar en las competiciones europeas de la temporada 2027/28.

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La sesión, que refuerza los canales de comunicación entre la RFEF y los clubes, también sirvió para presentar las novedades introducidas en los reglamentos de Licencia UEFA, tanto masculino como femenino, que afectan a diferentes ámbitos de la organización y gestión de los clubes.

Entre las modificaciones abordadas destacan las relacionadas con los requisitos deportivos, médicos y de personal, así como las novedades en materia económica, incluyendo los cambios en la regla del patrimonio neto aplicable a los clubes masculinos y las nuevas obligaciones de información financiera relativas al fútbol femenino.

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"El equipo de Licencia UEFA de la Federación ha reiterado su voluntad de acompañar a las entidades durante todo el procedimiento, facilitando el cumplimiento de las obligaciones reglamentarias y actuando como enlace con UEFA", explica la RFEF en un comunicado.

Además, la Federación recalcó la importancia de mantener "una estrecha colaboración y coordinación con LaLiga y Liga F, con el objetivo de compartir conocimientos, aprovechar sinergias y contribuir conjuntamente a la mejora de la gestión y la sostenibilidad de los clubes del fútbol profesional español".

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"Con esta iniciativa, la RFEF reafirma su compromiso con la mejora continua del sistema de licencias y con el fortalecimiento de la gestión y la sostenibilidad del fútbol español, tanto masculino como femenino", termina la nota.