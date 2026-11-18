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Lisboa, 18 nov (EFE). El fiscal general de Portugal, Amadeu Guerra, confirmó este miércoles la apertura de una investigación tutelar educativa por la agresión a una alumna de trece años en un colegio de Lisboa, un caso que ha generado indignación después de que las imágenes del ataque se difundieran en redes sociales.

La agresión ocurrió el pasado día 13 en la Escuela Básica Professor Delfim Santos. Según la Policía de Seguridad Pública (PSP), tres compañeros de entre catorce y quince años golpearon a la menor con puñetazos y patadas, y también la alcanzaron en la cabeza con una escoba. La joven sufrió hematomas y una herida en la cabeza; fue trasladada a un hospital y recibió el alta ese mismo día.

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El Ministerio Público confirmó que el expediente se tramita ante el Tribunal de Familia y Menores de Lisboa. En Portugal, los menores de dieciséis años no son penalmente responsables y están sujetos a un régimen específico, previsto en la Ley Tutelar Educativa.

La investigación, de carácter reservado, se aplica cuando se estudian hechos que la ley considera delitos, presuntamente cometidos por jóvenes de entre doce y dieciséis años.

Guerra señaló que, tras analizar el caso, la Fiscalía puede proponer una medida al juez, que decidirá cuál corresponde. También consideró que es posible reforzar la prevención y destacó la importancia del programa policial "Escuela Segura".

Por su parte, el Ministerio de Educación ha abierto una investigación a través de la Inspección General de Educación y Ciencia y anunció procedimientos disciplinarios. Los alumnos presuntamente implicados fueron suspendidos preventivamente. EFE