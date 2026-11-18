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Buenos Aires, 18 nov (EFE).- Organizaciones LGTBI+ de Argentina celebraron este miércoles la condena a prisión perpetua de Fernando Barrientos, por el asesinato de tres mujeres lesbianas en 2024, un crimen de odio que la querella del juicio definió como un ataque contra "toda la comunidad" de diversidades sexuales en el país.

Samanta Pedrozo, abogada por la querella colectiva de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+), afirmó a EFE, frente a los tribunales de Buenos Aires, su satisfacción con el veredicto de los jueces.

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"Celebrar es una forma de decir, porque, obviamente, nunca se celebra una situación de esta de este estilo. Pero sí se celebra la unidad, la colectividad, y que la justicia nos haya escuchado", aseguró Pedrozo.

Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante fueron asesinadas el 6 de mayo de 2024 en un ataque con un artefacto incendiario, que dejó a una cuarta mujer gravemente herida, mientras dormían en una pensión del barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires.

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Entre los agravantes, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 5 consideraron "el ensañamiento y alevosía por odio a la orientación sexual de las víctimas y la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común".

Barrientos también fue condenado por homicidio agravado, pero en grado de tentativa, respecto a Sofía Castro Riglos, quien resultó gravemente herida en el ataque y tiene severas secuelas físicas y psicológicas.

Cuando se conoció la sentencia, varias horas después, había más de doscientas integrantes de organizaciones feministas y LGTBI+, quienes bajo una intensa lluvia festejaron a gritos el veredicto.

Pedrozo destacó que lograron que la causa avanzara a pesar de que "hubieron muchas trabas porque obviamente la Justicia no está acostumbrada a estos casos ni a la lucha colectiva".

"Lo que le pasó a Pamela, a Roxana, a Andrea y a Sofía nos pasó a toda la comunidad", subrayó la abogada, y agregó que el colectivo LGTBI ya no tolera "vivir con miedo a que un Fernando Barrientos nos asesine solamente porque elegimos ser como somos, vivir nuestra vida".

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El presidente de Fundación Igualdad, Pedro Paradiso, destacó en declaraciones a la prensa este miércoles que la Justicia haya reconocido la figura del lesbicidio en el caso.

"A ellas las mató el odio, el mismo odio que hoy se habilita desde el poder con discursos de odio y violencia, recortes y retrocesos en derechos", aseguró Paradiso.

Además, señaló: "Esta condena es fruto de la lucha, no de la voluntad del Estado. Exigimos reparación integral para Sofía y políticas que prevengan estos crímenes. Ni un paso atrás".

Esta decisión judicial es un importante antecedente para el colectivo al haber reconocido el crimen de odio como móvil del triple lesbicidio.

Durante el juicio, que comenzó el pasado 18 de mayo, la acusación sostuvo que el ataque fue la culminación de un contexto previo de hostigamiento, insultos y amenazas del acusado hacia las mujeres por su orientación sexual.

Los testimonios de vecinos y las pericias sobre el incendio fueron algunos de los elementos presentados para respaldar esa hipótesis. EFE

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