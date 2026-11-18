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San José, 18 nov (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua fijó este miércoles en 5.327,9 millones de dólares el presupuesto estatal para 2027, un 13,6 % más respecto al aprobado inicialmente para este año.

El presupuesto para 2027 contará con un superávit de 734,4 millones de dólares.

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La Ley Anual del Presupuesto General de la República para 2027, presentado por el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue aprobado de forma unánime por los 91 diputados que integran el Parlamento durante una sesión ordinaria celebrada en la sede del Poder Legislativo, en Managua.

El presupuesto para 2027 presenta una proyección de ingresos de 195.136,7 millones de córdobas (5.327,9 millones de dólares) y un gasto de 168.238 millones (4.593,5 millones de dólares), según la iniciativa.

El resultado es un superávit presupuestario global para 2027 de 26.898,7 millones de córdobas (734,4 millones de dólares), lo que equivale a un 13,8 % de los ingresos totales y a un 2,8 % del producto interno bruto (PIB) de Nicaragua, de acuerdo con el proyecto.

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La principal fuente del presupuesto de ingresos para 2027, por 5.327,9 millones de dólares, son los ingresos tributarios, que suman 5.010,1 millones de dólares, lo que representa el 94 % del total, según el texto.

En proporción con el PIB, los ingresos totales alcanzan el 20,6 %, puntualizó el Ejecutivo.

En tanto, el presupuesto de gastos para 2027, por 4.593,5 millones de dólares, es superior en un 0,9 por ciento respecto al presupuesto aprobado para 2026, del cual el 67,9 % corresponde a gasto de capital y el 32,1 por ciento a gasto corriente.

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En proporción con el PIB, los gastos totales alcanzan el 17,7 %, según la iniciativa.

El proyecto de presupuesto de 2027 fue elaborado sobre una previsión de crecimiento de la economía nicaragüense del 3,7 %, una inflación del 3 %, una tasa de ocupación del 97 % y un deslizamiento de la moneda con respecto al dólar del 0 % anual.

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Para 2026, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre un 2,5 % y un 3,5 %.

El PIB de Nicaragua creció un 4,9 % en 2025, según cifras oficiales. EFE