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Un ciudadano irlandés ha sido imputado en Estados Unidos por causar daños en propiedad gubernamental tras provocar en abril destrozos con un hacha y otros materiales en un avión militar estadounidense que se encontraba estacionado en el aeropuerto de Shannon, situado en el oeste de Irlanda y nudo de transporte de tropas y equipamiento militar del país norteamericano.

El Departamento de Justicia estadounidense ha señalado en un comunicado que los cargos han sido presentados contra Daithi O'Corrain, quien no se encuentra bajo custodia de Estados Unidos, por los daños causados a un C-130H de la Fuerza Aérea, unas acciones llevadas a cabo en medio de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

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"Estos cargos envían un mensaje claro y contundente: no se tolerarán los ataques contra activos militares de Estados Unidos y, por ende, contra nuestra seguridad nacional", ha dicho el fiscal federal Jamie McDonald, quien ha agregado que el acusado "destruyó una valiosa aeronave estadounidense en el extranjero".

Así, ha argumentado que estas acciones "supusieron una amenaza considerable para otras personas que se encontraban cerca, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos". "Esta acusación hace que el procesado responda por su grave delito y sirve de advertencia para otros, estén donde estén, que consideren llevar a cabo actividades delictivas similares", ha subrayado.

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En este sentido, el subdirector del FBI, James Barnacle, ha argumentado que O'Corrain "llevó a cabo un ataque deliberado y planificado" que "causó pérdidas por valor de decenas de millones de dólares y puso en peligro operaciones militares críticas". "No fue un acto espontáneo de vandalismo. El acusado pasó meses investigando el aparato, obteniendo herramientas y materiales y preparándose para maximizar la destrucción que pudiera causar", ha agregado.

El pliego de cargos recoge que el hombre penetró el 11 de abril en el perímetro de seguridad del aeropuerto de Shannon, logrando llegar al citado aparato, que estaba aparcado en el aeródromo de cara a su despegue hacia otro país. Tras ello, logró romper el mecanismo de cierre y provocó "daños graves" al cortar líneas hidráulicas, seccionar una tubería de oxígeno líquido, destruir todos los indicadores de la cabina de mando y perforar los conductos de aire".

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O'Corrain habría además abierto "múltiples cápsulas de galio", corroyendo elementos fabricados con aluminio, antes de ser detectado cuando la tripulación estadounidense se acercó al aparato para dirigirse a su siguiente destino, momento en el que salió de la aeronave y causó aún más daños al avión dándole varios hachazos y metiendo rodamientos en sus tanques de combustible.

El Departamento de Justicia ha destacado en su comunicado que "a causa del ataque de O'Corrain, el aparato quedó destruido". "Los daños infligidos dejaron inoperativo el aparato", ha dicho, antes de destacar que la aeronave, que tiene un coste de unos 60 millones de dólares (alrededor de 54,7 millones de euros) "no podrá volver a realizar operaciones activas de vuelo".

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El hombre, que fue detenido en el lugar del suceso, fue imputado en abril en un tribunal de la ciudad irlandesa de Limerick por causar daños en el aparato y por invasión de la propiedad privada por entrar de forma irregular en el aeropuerto de Shannon, tras lo que fue liberado bajo fianza.

El aeropuerto de Shannon ha sido escenario de varios incidentes similares desde mayo de 2025, cuando tres personas fueron detenidas tras irrumpir en las instalaciones y realizar pintadas en un avión militar estadounidense. Días antes, otras tres personas fueron detenidas tras cruzar la valla perimetral, mientras que en noviembre de ese año fueron detenidas otras tres personas tras penetrar en la zona restringida en la que estaba un C-40 de la Fuerza Aérea estadounidense.

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