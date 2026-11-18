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Jerusalén, 18 nov (EFE).- El grupo islamista Hamás denunció este miércoles que Israel está cometiendo una "violación flagrante" del acuerdo de alto el fuego con su incursión militar a la altura el centro de Gaza dentro de la línea amarilla, y pidió a los mediadores internacionales que intervengan para detenerla.

En un comunicado, Hamás aseguró que vehículos militares israelíes han avanzado al oeste de la denominada línea amarilla y que el Ejército ha ordenado el desalojo de civiles en el norte y el este del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro del enclave, bajo amenaza de bombardeos.

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El grupo palestino calificó las órdenes de evacuación de "crimen contra los civiles" y sostuvo que obligar a miles de personas a abandonar sus hogares constituye una vulneración del derecho internacional humanitario.

El Ejército de Israel informó este miércoles de la operación, afirmando que tiene el objetivo de "eliminar amenazas", en referencia a infraestructuras que atribuye a Hamás en la zona.

Hamás acusó al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de incumplir sus obligaciones en virtud de la tregua y de recurrir a una nueva escalada militar que, según el movimiento, agravará la crisis humanitaria de los algo más de dos millones de habitantes de Gaza.

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El movimiento islamista también condenó una reciente declaración del denominado Consejo de Paz -el órgano auspiciado por la Administración estadounidense de Donald Trump para supervisar la tregua-, al considerar que equipara la actuación militar israelí con el sufrimiento de la población palestina y omite el contexto de ocupación y bloqueo.

El acuerdo de tregua, vigente desde octubre de 2025, establece que las tropas israelíes han de permanecer al este de la línea amarilla, con un perímetro establecido inicialmente que Israel ha ampliado progresivamente.

Según dicho acuerdo, Israel se quedaba en un primer momento con el control militar de en torno al 53 % del enclave, inaccesible a la población gazatí, y que se iría luego replegando por fases.

En cambio, desde entonces las fuerzas armadas israelíes han movido los bloques con los que señalizaban esta línea para ganar territorio y establecido una segunda demarcación, conocida como la línea naranja, que expande su área de influencia unos cientos de metros más allá de la demarcación amarilla.

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En total, sólo en torno al 35 % del territorio gazatí está disponible sin restricciones de acceso a su población, casi en su totalidad desplazada.EFE