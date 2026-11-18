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Google ha anunciado la disponibilidad de la aplicación Google Wallet en iOS, inicialmente Estados Unidos, para que los usuarios de dispositivos como el iPhone puedan organizar entradas y tarjetas de embarque, además de gestionar las compras hechas con agentes de Inteligencia Artificial (IA) de Google.

Apple dispone de su propia aplicación Wallet, ideada para realizar pagos digitales, almacenar billetes de viaje y entradas u otro tipo de tarjetas. Sin embargo, los usuarios ahora también podrán utilizar este mismo servicio pero desarrollado por Google, con el lanzamiento de Google Wallet en iOS, disponible desde este miércoles, para ofrecer "un centro seguro para gestionar las compras hechas por agentes a través de Google".

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"Al sincronizarse automáticamente con Gmail y otras 'apps' de Google, Google Wallet mantiene accesibles el seguimiento de tus paquetes, las tarjetas de embarque, las entradas de conciertos y los recibos fácilmente en todos tus dispositivos", ha señalado Google en un comunicado, en el que también ha indicado que esta actualización hace que el acceso se expanda a más personas, sin importar el tipo de dispositivo que utilicen.

No obstante, cabe destacar que Google Wallet en iOS, de momento, no da soporte a la función de pago sin contacto ('tap-to-pay'), y la tecnológica no ha indicado si llegará más adelante.

Sí que ha dado detalles sobre la experiencia que puede esperar el usuario con un dispositivo iOS, como la posibilidad de digitalizar las tarjetas de fidelización o de gimnasio con la cámara del teléfono para importarlas, la gestión segura de tarjetas de pago para agilizar el pago online en los servicios de Google y allí donde se use Google Pay y el control de las compras de agentes hechas con las herramientas de Google.

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Esta última función va en la línea de las novedades presentadas por Google como Tasks, que ya permite ejecutar ciertas compras hechas por agentes, y de forma similar a Muse de Meta o Dots de OpenAI, que también ofrecen la posibilidad de comprar online con sus agentes de IA. Precisamente, la gestión de las compras hechas por agentes de IA es la principal diferencia de Google Wallet frente a Apple Wallet.