Guardar

Shenzhen (China), 18 nov (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, expresó su interés en ampliar el acceso de los productos agroindustriales y pesqueros peruanos al mercado de Vietnam durante una reunión con su homólogo de ese país, To Lam, celebrada en la ciudad china de Shenzhen en el marco de la cumbre de la APEC.

Ambos mandatarios abordaron el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y el intercambio comercial, con el objetivo de aprovechar las oportunidades que ofrece el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), del que forman parte ambos países, informó este miércoles la Presidencia peruana en un comunicado.

PUBLICIDAD

Fujimori trasladó asimismo la voluntad de su Gobierno de elevar el nivel de la relación bilateral e invitó a su par a realizar una visita oficial a Perú.

Durante el encuentro, Fujimori recordó que ambos países establecieron relaciones diplomáticas en 1994, cuando su padre, Alberto Fujimori, ocupaba la Presidencia peruana, y destacó los 32 años de vínculos bilaterales.

Perú abrió una embajada residente en Hanói en 2015 y Vietnam se convirtió en 2025 en su principal socio comercial en el sudeste asiático, según la Presidencia peruana.

A la reunión asistieron también los ministros peruanos de Energía y Minas, Guillermo Shinno, y de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, además del embajador en China, Carlos Vásquez.

Ambos países participan asimismo en mecanismos de cooperación como el Foro de Cooperación Asia del Este-América Latina (Focalae) y el diálogo entre la Alianza del Pacífico y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). EFE

(foto)