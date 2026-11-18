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París, 18 nov (EFE).- Un total de 34 hombres vinculados al canal de Telegram 'Femmeblancherie', que difundía mensajes misóginos, pero también diatribas racistas y antisemitas, comparecen a partir de hoy ante un tribunal en París en tres tandas hasta enero, en uno de los procesos más relevantes contra comunidades masculinistas en internet en Francia.

Los primeros siete acusados, todos solteros de entre 26 y 54 años, considerados los más virulentos en sus comentarios, serán juzgados este miércoles y el jueves en el Tribunal Penal de París por delitos que incluyen insultos contra las mujeres, incitación al asesinato y a la violación, amenazas y provocación al odio y la violencia.

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Todos están bien integrados en la sociedad, según la Fiscalía de París, entre ellos hay un conductor de metro, un jardinero, un techador, un transportista, desempleados y un escultor de 40 años, como administrador del canal. Algunos afrontan hasta una treintena de cargos.

El resto de los acusados comparecerán ante el tribunal repartidos en otras dos sesiones en diciembre y enero próximos.

El canal, que combinaba los términos 'femme' (mujer) y 'blanchisserie' (lavandería) para crear una expresión despectiva, fue creado en abril de 2024, llegó a reunir a 1.758 suscriptores y fue investigado por la Oficina Central de Lucha contra los Crímenes contra la Humanidad y los Delitos de Odio.

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Sus miembros difundían mensajes que defendían la superioridad masculina y blanca, y contenían llamamientos a agredir y matar a mujeres, además de ataques contra judíos, personas negras y homosexuales.

La investigación se inició de oficio ante la preocupación de la Fiscalía de París por la expansión de estos discursos y su posible transformación en actos violentos.

Las autoridades consideran que el caso refleja la creciente presencia de comunidades masculinistas en internet y la conexión entre la misoginia y otras formas de extremismo.

Los siete primeros acusados reconocieron durante los interrogatorios haber escrito los mensajes, aunque algunos alegaron que se trataba de humor o de un personaje ficticio, pero los investigadores consideraron probado que expresaban hostilidad hacia las mujeres y defendían explícitamente la violencia.

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Las asociaciones feministas personadas en el proceso esperan que los juicios marquen un punto de inflexión en la respuesta judicial al masculinismo.

"La misoginia no tiene nada de broma", advirtió Laure Salmona, directora de la asociación Feministas contra el Ciberacoso, que considera que los discursos que celebran la violación y el asesinato ponen en peligro a las mujeres. EFE