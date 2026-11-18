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Un año más, y después de meses de intenso trabajo para que todo saliera a la perfección en la gran noche de la Fundación Kike Osborne, Fabiola Martínez ha ejercido de anfitriona de excepción en la gala de los Premios Dona2 para reconocer la empatía, solidaridad, orgullo, responsabilidad o esfuerzo de diferentes personalidades en la cuarta edición de una noche muy especial que ha tenido a su hijo Kike Osborne y la solidaridad como grandes protagonistas y en la que ha estado arropada por su exmarido Bertín Osborne; una de las hijas del artista, Eugenia Osborne; y numerosos rostros conocidos como Cari Lapique, Raquel Perera, Verdeliss, Álex Roca y Mari Carmen Maza, Miguel Ángel Muñoz, Cruz Sánchez de Lara, o Remedios Cervantes entre otros.

"Me pongo súper nerviosa, he perdido la voz, hemos estado trabajando mucho. Esto lleva mucho tiempo, de hecho estamos casi todo el año dedicados a este día" ha reconocido la venezolana a su paso por el photocall tras posar de lo más cómplice y cariñosa con su hijo Kike. Y es que como ha destacado, "la fundación nace por Kike siempre ha tenido un espíritu muy familiar nuestra labor siempre ha sido pues arropar a todas las familias así que... cómo no, es lo que nos caracteriza como fundación también ese entorno familiar que siempre protegemos".

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Con una sonrisa, ha confesado que "hay veces que no te da tiempo ni a preguntarte de dónde sacas la fuerza. Las cosas pasan y tú reaccionas y a lo mejor después cuando pasa el rato, el mal rato o lo que sea te sientas y dices: "Uff que yo no he podido hacer esto", pero a toro pasado porque en el momento de verdad o sea es increíble la capacidad que tiene el ser humano, que muchas veces nos enredamos en cosas tan absurdas que nos quitan la vida, el tiempo y la felicidad, y no somos conscientes que cuando de verdad llega la ola gorda que te pega el revolcón sales como puedes a flote".

En su caso, cuenta con la ayuda de su hijo menor, Carlos Osborne, que acaba de cumplir 18 años y del que no oculta que está orgullosísima por cómo se vuelca con su hermano Kike. "A medida que se va haciendo mayor va tomando también más consciencia y ya no es tanto que yo le diga ayúdame con esto, es que ya él es consciente y entonces a veces me dice él 'mamá qué puedo hacer, en qué te puedo ayudar'. Es algo que le sale ya a él" ha desvelado.

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"Orgullosa, por supuestísimo, pero también aliviada" ha añadido, admitiendo que en muchas ocasiones ha sido mucho el esfuerzo que ha hecho "de intentar repartirme, intentar ser mejor madre, no en el sentido de los estándares que la gente piensa, sino de detectar mis fallos porque tengo que dedicarle también tiempo a Carlos, dejarle un espacio sano, y mejorarlo es trabajito".

Carlos está precisamente en el punto de mira por la portada de '¡Hola!' que ha protagonizado junto a Fabiola con motivo de su mayoría de edad. Un paso al frente al cumplir 18 años que ha desatado numerosas críticas, ante las que la venezolana no ha dudado en dar la cara por su hijo y salir en su defensa: "Yo no suelo mirar los comentarios, pero obviamente algo me ha llegado porque me lo dice la gente, pero es que me dan igual las críticas. O sea yo sé, yo he hablado con él mucho sobre este tema y él es que afortunadamente tiene los pies en la tierra y tiene muy buena cabeza ¿Qué quiere decir esto? Que él lo gestiona, él dice mamá es que yo no voy a ser lo que la gente cree que yo tengo que ser. Yo soy yo, punto. Y yo le digo, chapó". "Es mi hijo, lo amo, lo adoro, me siento súper orgullosa de él y voy a estar orgullosa de él siempre" ha afirmado rotunda.

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"Si nosotros actuáramos en base a lo que la gente cree que es nuestra vida o a lo que la gente piensa que somos nosotros estaríamos en depresión, medicados y mal, desequilibrados mentalmente. Sabemos perfectamente que ese mundo está ahí, pero no nos pertenece. Cuando alguien que conozca a Carlos de verdad hable de él con propiedad entonces yo prestaré atención" ha sentenciado, defendiendo que la crítica de que le hemos expuesto "es una hipocresía enorme porque mis hijos están expuestos desde que nacieron. Y yo no quiero que Carlos crezca con una coraza, y hay que darle las herramientas para que se pueda manejar en el entorno en el que ha nacido".

Aunque volcada en sus hijos, Fabiola confiesa que "claro que intento buscar tiempo para mí. Tengo mi lista de prioridades obviamente y la salud de Kike es lo primero, y después Carlos, y después yo. Pero también están mis padres, también hay muchas cosas. Ahora, tiempo para mí, claro que lo busco cuando tengo espacio, que ese es el tema hacer malabares para conseguir esos espacios, pero sí".

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No es fácil ya que a corazón abierto se ha sincerado sobre cómo sobrelleva los ataques epilépticos que le dan a Kike y que, como ha reconocido, "al principio me hacían querer darme cabezados en la pared porque no entendía por qué, además, tenía que batallar con una epilepsia con todo lo que teníamos".

¿Cómo es Bertín como padre? Como ha desvelado, "cuando estábamos juntos obviamente cooperaba. Si Kike tenía una crisis epiléptica por la noche claro salíamos los dos corriendo y lo atendíamos. Ahora Kike vive conmigo me pasa a mí yo le notifico. Cuando está con él, se pone más nervioso que yo, pero bueno cuando Kike está con él hay una persona que también está con él siempre también está conmigo o sea, que no es solo con Bertín está conmigo también y sabe lo que tiene que hacer. Entonces eso nos da cierta tranquilidad, saber que tenemos a una persona que actúa como nosotros".

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"Sobre cómo es como padre, esa pregunta hay que hacérsela a los hijos. Yo te lo puedo valorar como marido, pues regular claro" ha reconocido, aclarando que "yo es que no tiro tanto de él. Voy a mi bola, y como exmarido pues es que no le pido nada, a no ser que tenga que tomar una decisión importante, que me da su opinión y entre los dos tiramos para adelante".

Lo que sí tiene claro es que si Bertín le hubiese pedido una segunda oportunidad, no hubiese vuelto con él: "No, porque bueno nosotros vivimos nuestro momento, fueron casi 20 años. Yo sé que parece que no fue tanto tiempo porque ha habido tantas historias que parece que todas son iguales, pero no. Yo estuve 20 años con él. Vivimos nuestro momento, vivimos nuestro momento de enamoramiento, vivimos nuestro momento de fortaleza, de hacernos más sólidos como pareja con el nacimiento de nuestros hijos y ya está. O sea yo me quedo con eso".

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De ahí que no haya dudado en reprocharle que dijese que nunca ha estado enamorado porque "es feo. No es que me duela porque ya no me afecta, pero es feo por respeto a la familia, por respeto a la familia que creamos durante los años que estuvimos juntos, por nuestros hijos, incluso por mí, joder, por qué no sabes o sea yo no diría que nunca estuve enamorada entonces qué hacía, entonces qué hacía".

Por último, Fabiola se ha pronunciado sobre el posible encuentro entre sus hijos y el hijo que Bertín tiene con Gabriela Guillén. "Por supuesto que ayudaré, lo que pasa es que quiero que tengáis en cuenta que es un niño pequeño, que no podemos hablar de la vida de ellos como si no existiera y que el día de mañana, ese niño que ya no será tan niño pues, vea todo lo que se ha dicho o hecho en su nombre y hablo en general. Dicho esto cuando eso suceda yo me estoy ocupando de educar a mi hijo de tal manera que sabe perfectamente lo que tiene que hacer" ha zanjado, reconociendo que le gustaría que Kike y Carlos conociesen pronto a su hermanito.

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