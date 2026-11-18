Las hijas de Bertín Osborne, Alejandra, Eugenia y Claudia, siempre han tenido una maravillosa relación con Fabiola Martínez, un apoyo incondicional y una especie de segunda madre para ellas, además de una gran amiga, durante los 20 años que vivió con su padre. Y a pesar de su separación en 2021, su buena sintonía permanece intacta, como ha dejado claro la mediana de las hermanas arropando a la venezolana y a su hermano Kike Osborne en la gran noche de la Fundación Kike Osborne,la de la gala de los Premios Dona2.
Tras protagonizar un cariñoso y emocionante reencuentro tanto con Fabiola como con Kike ante las cámaras, en el que sus abrazos, sonrisas y besos reflejan lo especial de su relación, Eugenia ha atendido a la prensa y, además de dedicar unas preciosas palabras a la exmujer de su padre, ha salido en defensa de su hermano Carlos Osborne ante las críticas por protagonizar su primer posado en la revista '¡Hola!' coincidiendo con la mayoría de edad el próximo 20 de noviembre.
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"Muy orgullosa de Fabiola. Todo lo que ha hecho después de todo este tiempo, está consiguiendo tanto por tantas familias que no puedo sentirme más orgullosa y venir aquí pues me hace mucha ilusión" ha reconocido, revelando que si tuviese que describir cómo es la venezolana "la definiría como una persona fuerte, cariñosa, divertida y con mucha sabiduría".
De ahí que no haya dudado en defenderla y aplaudir su nuevo look -con el pelo cada vez más canoso- tras el aluvión de comentarios en redes sociales de que no está nada favorecida y que el pelo blanco le pone años encima: "La verdad es que cuando la vi rubia me sorprendió y me dijo, mira, es que voy a dejar de quitarme ya las canas porque no puedo más, porque tenía que teñirse tanto y yo creo que sí, que es bonito. Al final la cana es algo bonito, significa que estás viva y que estás bien, con lo cual, ¿por qué no enseñarlas?".
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"Desgraciadamente las mujeres somos nuestras peores enemigas, pero también hay otras que apoyan y que la entienden y que probablemente hagan lo mismo" ha añadido, asegurando que las críticas no afectan a Fabiola porque "siempre ha tenido su carácter y siempre ha sido una persona que decía lo que pensaba, con mucho respeto y con mucha educación, pero decía lo que pensaba".
Respecto a su padre, Eugenia ha desvelado que "está bien, está bien de salud que es lo importante. Yo le veo súper tranquilo, en paz, y haciendo la vida que quiere tener". "Eso... le tenéis que preguntar a él" ha respondido sobre si vuelve a estar enamorado como se rumorea, reconociendo que tanto ella como sus hermanas "de muchas cosas nos enteramos por la prensa". "Aunque cada vez nos avisa más, o nos pone en antecedentes antes de que salga algo. o sea que va aprendiendo, está bien, y luego como lo veo muy tranquilo, yo creo que tampoco está dando ya mucho... Está en un momento de paz yo creo, o por lo menos es lo que yo veo" ha apuntado con una sonrisa.
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Y aunque no ha querido pronunciase por su posibe encuentro con el hijo que su padre tiene con Gabriela Guillén y al que todavía no conocen ni ella ni sus hermanas, la influencer ha dejado claro que "yo siempre voy a remar a favor de obra, pero no hablo".
Lo que sí ha querido es dar la cara por su hermano Carlos tras las críticas que ha recibido por su posado en la revista 'Hola', descubriendo el lado más desconocido del joven: "Es un hombre, porque es un hombre, tiene una mente, es que tiene una madurez y tiene una sensibilidad... que es muy fuera de lo normal. Entonces estoy segura de que lo hizo fenomenal. Los 18, que probablemente saldrán más cosas, pues lo va a hacer siempre bien, estoy segura".
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"A él lo definiría como una persona muy introvertida, buena de corazón, es divertido, puede estar con personas de cualquier edad, porque juega con mis hijos pequeños incluso, y se lleva años con el pequeño, sobre todo con mi hijo. Pero, no sé, se adapta, es una persona que se adapta, que yo creo que eso es un signo de inteligencia, o sea, que es muy inteligente. Yo lo que creo es que él probablemente es como es por Kike. Él ha tenido una madurez diferente, ha tenido una sensibilidad diferente por Kike, porque Kike al final te saca una parte de ti, porque pues que como no tengas..." ha expresado emocionada.