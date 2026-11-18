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Viena, 18 nov (EFE).- El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, pidió este miércoles a Irán que restablezca la cooperación ya que, de lo contrario, esa agencia de la ONU no puede verificar si sus actividades nucleares tiene exclusivamente fines pacíficos.

"No estamos obteniendo la cooperación de Irán. La cooperación no es como debería ser", dijo el argentino en una rueda de prensa tras el inicio de la reunión trimestral de la Junta de Gobernadores del OIEA en Viena.

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"Necesitamos regresar a Irán. Esta situación de tantos meses sin información sobre el programa nuclear no es buena, ni para EEUU ni para Irán, que no puede ofrecer garantías sobre la transparencia. Afirman que su programa es absolutamente pacífico, pero no nos están dando la capacidad de confirmarlo", agregó.

Por otra parte, Grossi dijo que abandonar el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), como proponen algunos actores políticos en Irán, "no sería una decisión sabia".

Desde junio de 2025, Israel y Estados Unidos han atacado en varias ocasiones las principales instalaciones nucleares de Irán con el argumento de impedir un supuesto plan iraní para fabricar armas atómicas.

Desde entonces, las autoridades iraníes han vetado el acceso de los inspectores del OIEA a las instalaciones nucleares dañadas, alegando razones de seguridad, con excepción de la central nuclear de Bushehr, en el sur de Irán, que no fue atacada.

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"Irán tiene instalaciones importantes y una gran cantidad de material nuclear que no hemos podido verificar", recordó Grossi en referencia a los aproximadamente 440 kilos de uranio altamente enriquecido que Irán tenía antes de junio de 2025.

"No podemos decir dónde está, qué le ha pasado ni confirmar cuál es la situación real. Debemos encontrar una manera de regresar a Irán y necesitamos inspeccionar las instalaciones del país", concluyó el director general. EFE

(foto) (vídeo)