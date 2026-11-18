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Carmen Rodríguez

Madrid, 18 nov (EFE).- El fundador de Wikipedia Jimmy Wales tuvo la idea de esa enciclopedia colaborativa hace 25 años y ahora es una de las fuentes con las que aprende la inteligencia artificial (IA), lo que a él le parece "bueno para el mundo. ¿Te imaginas una IA que solo se hubiera entrenado con Twitter?".

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Wales (1966 Estados Unidos), que ha visitado Madrid para recibir el premio Xakata Leyenda, cuenta a EFE la importancia de esa enciclopedia, la que le dan al factor humano y cuáles son los retos y posibilidades que ha supuesto la inteligencia artificial.

Pregunta: Wikipedia ha tenido un éxito enorme en estos 25 años, ¿se ha convertido en una especie de referencia informativa para la sociedad?

Respuesta: Sin duda se ha convertido en parte de la infraestructura en muchos lugares del mundo. Estamos presentes en más de 300 idiomas, algunos todavía bastante minoritarios, pero en todos contamos con un proyecto enorme y una comunidad enorme.

P: ¿Cree que se puede medir la influencia que ha tenido Wikipedia?

R: Es difícil. Está un poco en todas partes, ha tenido un impacto enorme en la educación, en lo que yo llamo educación informal, gente que le interesa un tema sin intentar sacarse un título, y otros casos, como la información sobre salud en que puede tener un interés más personal. En todas partes, la gente acude a Wikipedia para aprender, para reflexionar y para averiguar lo que quiere saber.

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P: ¿La IA generativa es un reto al que se enfrenta Wikipedia?

R: No sé si es exactamente un reto, pero es algo muy importante a nivel mundial, creo que va a tener impacto en la sociedad de muchas formas diferentes.

Para Wikipedia, ofrece algunas posibilidades interesantes y otras no tan buenas. De momento, tanto la IA, como los chatbots, tienen alucinaciones y cometen errores, no se puede confiar realmente en ellos, pero creo que la situación mejorará, no sé a qué ritmo ni cuándo.

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Como comunidad, siempre estamos buscando formas de mejorar y quizá la IA pueda ayudarnos a encontrar errores un poco más rápido de lo que lo hacíamos antes.

P: ¿Hay espacio para que colaboren?

R: Creo que sí. Nosotros somos muy, muy firmes en que todo en Wikipedia debe contar con la participación humana, pero que sean los humanos quienes escriban no significa que debamos ignorar esta tecnología, debemos plantearnos: '¿cómo podemos usarla?'.

P: Mucha gente prefiere preguntar a la IA antes que consultar Wikipedia ¿Eso tiene un efecto?

R: El principal impacto no ha venido de ChatGPT ni de los chatbots, sino de los resúmenes generados por la IA que aparecen en la parte superior de Google.

Para una pregunta breve y sencilla como ¿cuántos habitantes tiene Madrid?, la gente ya no va a Wikipedia, pero sigue acudiendo en busca de lecturas más extensas. Vienen a leer sobre historia, biología, ciencia.

Cuando falleció la reina Isabel II, millones de personas acudieron a Wikipedia, en todas las lenguas, para leer la historia de su vida, las cosas en que estuvo involucrada.

No creemos que los chatbots vayan a sustituir a Wikipedia, creo que gran parte de lo que está pasando no supone una competencia directa, es simplemente otra cosa más en el mundo.

P: ¿Pero se ha notado una disminución del número de personas que consultan?

R: Hemos notado que el tráfico de visitantes ha disminuido. Eso es importante, aunque no es un desastre porque no nos financiamos con publicidad. Somos una comunidad de voluntarios y nos mantenemos gracias a las donaciones, que no se han visto afectadas, pero es algo a lo que hay que estar atentos.

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No estamos desesperados por aumentar las visitas a la página, pero sí nos interesa mucho mantener la comunidad sana, asegurarnos de que contamos con nuevos voluntarios, de que nos lo pasamos bien.

P: Gran parte de la IA generativa se entrena usando Wikipedia, que luego se puede convertir en su competencia, es una paradoja.

R: Wikipedia tiene una licencia libre, se puede tomar, copiar, modificar y redistribuir es, en definitiva, nuestro regalo al mundo. En cierto sentido, por supuesto, estamos muy contentos si la IA lee Wikipedia, porque eso es bueno para el mundo.

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Ese conocimiento sereno y bien seleccionado que han generado los humanos, si la IA se basa en eso, es algo positivo. ¿Te imaginas una IA que solo se hubiera entrenado con twitter? Sería muy estúpida y enfadada y eso no nos gustaría.

P: ¿La principal ventaja de Wikipedia frente a la IA es el factor humano, ese no puede ser reemplazado?

R: Todavía no puede reemplazarlo. No sabemos qué nos depara el futuro, pero, por ahora, nada puede sustituirlo. Cualquier artículo de Wikipedia suele contar con varias personas que lo han debatido, se han esforzado por encontrar la forma adecuada de expresarlo, puliendo la frase, es un proceso mucho más detallado de lo que la mayoría de la gente cree.

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En este momento, el poder de la mente humana es tal que el poder de 70.000 mentes humanas supera con creces al de todos los ordenadores del mundo.

P: ¿Y chatbots colaborando para escribir artículos?

R: En general, la IA no es lo suficientemente buena, por eso desaconsejamos a la gente que edite o pegue algo que haya creado con un chatbot, porque, sencillamente, no será lo suficientemente bueno. Normalmente, cuando lo vemos, se trata de gente bienintencionada que piensa: "Oh, quiero ayudar a Wikipedia. Le preguntaré a ChatGPT" y les dicen: "No, por favor, no lo hagas así". Porque se nota que lo ha escrito una IA".

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P: ¿Su opinión sobre la IA es en general buena?

R: Estoy bastante entusiasmado, es muy emocionante. Cuando nos centramos demasiado en los grandes modelos de lenguaje y chatbots nos estamos perdiendo lo que está pasando, en cuanto a la automatización industrial, la conducción autónoma, las innovaciones en el ámbito sanitario.

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Están sucediendo muchas cosas realmente positivas y emocionantes, pero tendemos a olvidarlo porque nos centramos demasiado en las redes sociales tóxicas, las predicciones apocalípticas y cosas por el estilo.

P: ¿Cómo ve Wikipedia en diez años?

Somos un grupo de gente a la que le encanta escribir una enciclopedia, lo disfrutamos, disfrutamos de la compañía de los demás y seguiremos haciéndolo. ¿Qué significa eso para el mundo?No lo sé, pero Wikipedia seguirá aquí. EFE

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