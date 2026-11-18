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Nueva York, 18 nov (EFE).- El exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, aceptó comparecer ante el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos, según anunció este miércoles el presidente de ese panel legislativo, el senador republicano Tim Scott.

Scott realizó el anuncio durante una entrevista en el programa Squawk Box de CNBC, donde dijo que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, también aceptó testificar.

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"Ambos estuvieron de acuerdo", dijo Scott, y anotó que "es de esperar que esto esté listo antes de Navidad".

El Presidente del Comité, que le había pedido a Huang que compareciera públicamente en el Senado, dijo que su asistencia brindará al comité "más información sobre lo que sabían, cuándo lo supieron y por qué no hicieron algo al respecto".

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CNBC señaló que Huang ya llegó a un acuerdo el martes con los presidentes de tres comités de la Cámara de Representantes para una entrevista transcrita a puerta cerrada el 1 de diciembre conjuntamente ante los tres paneles.

Huang, que cofundó Nvidia en 1993, dimitió el pasado jueves después de que trascendieran varias relaciones extramatrimoniales, entre ellas una con Alice Huang, entonces directiva de la empresa singapurense Megaspeed y sospechosa de trabajar para los servicios de inteligencia chinos, así como con empleadas de Nvidia.

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La junta directiva de Nvidia anunció el pasado 8 de noviembre una investigación independiente y aseguró que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido la seguridad nacional estadounidense o secretos de la compañía.