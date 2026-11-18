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Madrid, 18 nov (EFE).- Mujeres y niñas, pueblos originarios, personas mayores y discapacitados sufren más las consecuencias del cambio climático, afirman varias expertas consultadas por EFE, que piden que estos grupos estén incluidos en la toma de decisiones y las respuestas frente a fenómenos meteorológicos extremos.

Los problemas climáticos "no afectan de la misma manera a todo el mundo", sostiene la experta senior de la Universidad de Naciones Unidas en Bonn (Alemania) Sinja Buri, quien advierte de que las personas vulnerables se ven afectadas "de forma desproporcionada".

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Cuando una sequía, inundación o ciclón azota el campo, pone en riesgo el modo de vida de los pequeños agricultores, pero también el de las familias de bajos ingresos que viven de la tierra y los trabajadores informales del sector, explica Buri.

En estos casos, los pueblos originarios son especialmente vulnerables por la "estrecha vinculación" material, cultural, espiritual y simbólica que tienen con la naturaleza y sus recursos, explica la profesora titular de Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España Carmen Lozano-Cabedo.

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Esa vulnerabilidad va más allá del momento en que se producen los eventos climáticos extremos, ya que ha habido casos en los que "se les ha dejado fuera de las ayudas" posteriores, denuncia la docente.

Pone como ejemplo el caso de los misquitos, una comunidad indígena que recibió menos ayuda que el resto de la población tras el paso de los huracanes Eta e Iota por Nicaragua en noviembre de 2020.

"Las mujeres se ven afectadas de forma desproporcionada por las crisis climáticas, no porque sean intrínsecamente más vulnerables, sino debido a las normas sociales existentes y a las desigualdades estructurales", subraya Buri.

Según ONU Mujeres, cerca de 1.500 millones de mujeres y niñas viven en zonas climáticas críticas en las que "la alta exposición a peligros como ciclones y sequías se combina con empleos precarios y una profunda desigualdad de género".

Buri recuerda que ellas tienden a asumir "una carga desproporcionada" de cuidados y responsabilidades domésticas que "aumenta aún más tras un desastre". También suelen depender "de medios de vida más sensibles al clima".

Una de cada cuatro mujeres de la población activa mundial se dedica a la agricultura, "por lo que les toca cargar con las consecuencias climáticas, como las malas cosechas", apunta ONU Mujeres.

El caso del tsunami de Indonesia de 2004 aúna todos estos factores: en él "murieron cuatro veces más mujeres que hombres" porque estaban en casa ejerciendo su papel de cuidadoras o en la orilla del mar "esperando cargamentos de pesca", según un informe de Intermón Oxfam. Otras fallecieron "simplemente por no saber nadar".

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Desde Médicos del Mundo, María Ángeles Muñoz Miguelsanz pone el foco en la violencia de género: los matrimonios infantiles son utilizados para "aliviar la carga sobre las familias" que se quedan sin recursos, por lo que "aumentan" tras una catástrofe.

Además, cuando acuden a campos de refugiados climáticos, las mujeres son vulnerables a violencias sexuales porque "las letrinas son compartidas" y carecen de luz, igual que las zonas de ducha, advierte la doctora, que aboga por incluir "esa visión de género" en el diseño de las instalaciones.

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En los contextos de crisis climática, ONU Hábitat pone especial énfasis en las mujeres embarazadas, que son "altamente vulnerables a las enfermedades transmitidas por el agua y a eventos térmicos o extremos".

Por ejemplo, durante una ola de calor hay "más riesgo de partos prematuros" y se pueden dar nacimientos de "niños con enfermedades congénitas" vinculadas a factores ambientales, explica Muñoz.

También las personas mayores están entre las que más sufren los efectos del cambio climático porque suelen tener "mayor carga de enfermedades crónicas" y son más vulnerables a eventos como olas de calor, señala la socióloga Lozano-Cabedo; a esto se suma su menor movilidad o la necesidad de cuidados.

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Lo mismo ocurre con las personas con discapacidad, ya que no se tiene en cuenta "la diversidad corporal, sensorial y cognitiva en muchos planes de actuación ante el cambio climático".

"Se da por sentado que las personas pueden moverse con rapidez, conducir o leer y oír las alertas", critica la docente, quien insiste en que, "a la hora de diseñar medidas, es fundamental implementar procesos participativos" y no ver a esos colectivos "como poblaciones pasivas".

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Las tres expertas coinciden en que es fundamental la participación de todos estos grupos en la toma de decisiones, la respuesta a las crisis, la ayuda a la recuperación tras los sucesos y la asignación de recursos.

"Muchas veces ese es el gran problema, que no se escucha a la contraparte", concluye Muñoz.