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IATI Seguros ha ampliado de forma extraordinaria la cobertura médica de los asegurados que se vean afectados por las cancelaciones y retrasos de vuelos registrados en Estados Unidos, con el objetivo de proteger a los viajeros que tengan que alargar su estancia en el país por estas incidencias.

La medida busca garantizar la asistencia médica de los clientes que, debido a los problemas en el tráfico aéreo, no puedan regresar en la fecha prevista y tengan que modificar sus planes de viaje.

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La compañía ha explicado que esta ampliación forma parte de las medidas especiales que ha puesto en marcha durante el año para atender a sus asegurados ante situaciones de emergencia e imprevistos que puedan afectar a sus desplazamientos internacionales.

La decisión llega después de que las alteraciones del tráfico aéreo hayan provocado miles de cancelaciones y retrasos en distintos aeropuertos estadounidenses, lo que ha obligado a algunos viajeros a modificar sus planes y buscar alternativas para continuar o finalizar sus desplazamientos.

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Además, IATI recuerda que sus clientes pueden consultar la documentación de su seguro y contactar con el servicio de asistencia las 24 horas del día a través de su aplicación móvil.

La aseguradora mantiene un seguimiento de la situación en Estados Unidos y asegura que continuará ofreciendo atención a los viajeros afectados mientras duren las incidencias.