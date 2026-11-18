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Lisboa, 18 nov (EFE).- Casi 43.000 personas mayores en Portugal viven solas, aisladas o en otras situaciones que pueden comprometer su seguridad, según el balance difundido este miércoles por la Guardia Nacional Republicana (GNR), uno de los cuerpos policiales del país.

El registro se mantiene en torno a los 43.000 casos por tercer año consecutivo. La GNR identificó a 42.980 personas en 2026, un 0,2 % menos que en 2025, cuando contabilizó 43.074, y ligeramente por encima de las 42.873 de 2024.

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El balance agrupa situaciones de distinta gravedad, por lo que queda por saber cuántas personas afrontan los riesgos más graves y cómo ha evolucionado ese grupo.

La GNR realiza desde 2011 la operación "Censos Sénior", con la que identifica a personas mayores en situación de vulnerabilidad y les ofrece información para prevenir delitos como las estafas, los hurtos y las agresiones. Agentes de la Guardia Nacional Republicana y personal de asistencia municipal realizan visitas a domicilio para evaluar la seguridad de la personas mayores identificadas en situación de riesgo.

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Portugal, entre los países más envejecidos de la UE

Al comenzar 2025, las personas de 65 años o más representaban el 24,3 % de la población portuguesa, la segunda proporción más alta de la Unión Europea, tras Italia (24,7 %).

Diez años antes, ese grupo suponía el 20,4 % de la población de Portugal. En España, la proporción era del 20,7 % en 2025, frente al 22 % del conjunto de la UE.

Los datos de Eurostat permiten comparar también la vulnerabilidad económica de los mayores. En 2025, el 20,8 % de los portugueses de 65 años o más estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 19,2 % en España y el 18,8 % en la UE.

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La carencia material y social severa afectaba al 5,8 % de ese grupo en Portugal y al 4,7 % en España. Ambos indicadores se refieren a las condiciones de vida, mientras que el registro policial portugués abarca también la soledad y el aislamiento. EFE