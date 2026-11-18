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Redacción deportes, 18 nov (EFE).- El español Juan Mata ha anunciado de manera oficial su retirada del fútbol profesional a los 38 años de edad tras una trayectoria de dos décadas de enorme éxito tanto en el panorama de clubes como en el de selecciones, habiendo ganado casi todos los grandes títulos que ha tenido al alcance de la mano.

Burgalés de nacimiento pero asturiano de adopción después de haber llegado al Principado con tan sólo tres años, a los doce ingresó en la cantera del Real Oviedo tras pasar por La Fresneda y el Juventud Estadio y a los quince en la del Real Madrid, donde progresó hasta dar el salto al Real Madrid Castilla en la categoría de plata del fútbol español, poco después de haber sido campeón de Europa sub-19 con la selección española.

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Tras una campaña en el filial firmó por el Valencia, el que a la postre sería su último equipo en el fútbol español. Allí estuvo cuatro temporadas en las que ganó una Copa del Rey, siendo fundamental con sus goles ante el Atlético de Madrid en cuartos, el Barcelona en semifinales y el Getafe en la final; y dio el salto a la selección absoluta, con la que acabó conquistando el Mundial de Sudáfrica en 2010 y la Eurocopa de Polonia-Ucrania 2012, títulos a los que en inferiores sumó también entre medias un Europeo sub-21 en 2011, siendo elegido como el mejor jugador del torneo.

La máxima competición europea de selecciones la ganó ya Mata siendo atacante del Chelsea, en la que fue su primera experiencia en el balompié extranjero. Con los de Londres levantó en dos temporadas y media una Liga de Campeones, la primera en la historia del club; una Liga Europa, y una FA Cup antes de poner rumbo al Manchester United, donde engordó su palmarés ganando de nuevo la Liga Europa y la FA CUP además de una Community Shield y una Copa de la Liga entre 2016 y 2017, los mejores años de los ocho y medio que pasó con la entidad mancuniana.

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Su siguiente parada fue en el Galatasaray turco, con el que se coronó como campeón de liga en su único curso allí. Ese entorchado lo repitió también en Japón durante su breve estancia en el Vissel Kobe antes de cerrar su periplo en el fútbol australiano jugando para el Western Sydney Wanderers y el Melbourne Victory.

Con Mata se va asimismo uno de los últimos supervivientes del plantel que se proclamó campeón del mundo en 2010 y ya son sólo tres los que aún no han anunciado de manera oficial su retirada: los defensas Raúl Albiol y Sergio Ramos y el centrocampista Javi Martínez.

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En lo que respecta a su legado al margen del fútbol, Mata será igualmente recordado por fundar en 2017 la red Common Goal, un fondo colectivo que usa el fútbol como herramienta de cambio y en el que sus integrantes, que ya cuenta con 250 futbolistas y entrenadores, donan el 1 % de su salario a causas sociales.

Por otro lado, fue uno de los que salió al rescate del Real Oviedo comprando acciones del club en uno de los momentos más delicados de su historia, ha invertido durante los últimos años en la escudería Alpine de Fórmula 1 o en el San Diego FC estadounidense.

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Además, se comprometió en 2026 a formar parte del accionariado del Melbourne Victory, donde ahora asumirá un rol institucional, presidiendo un comité de fútbol de nueva creación en el club, para aportar su experiencia y conocimiento a las decisiones deportivas.

Carlos Mateos Gil