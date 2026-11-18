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Madrid, 18 nov (EFE).- El mediapunta turco Arda Güler, uno de los mejores jugadores del Real Madrid en lo que va de temporada y en el que hay depositadas grandes esperanzas de presente y futuro, ha renovado su contrato con el conjunto blanco hasta el 30 de junio de 2032, informó la entidad este miércoles.

Güler, internacional con la selección de Turquía, llegó al Real Madrid en julio de 2023 con tan solo 18 años y desde entonces ha ganado una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Liga y una Supercopa de España.

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