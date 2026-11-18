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Nairobi, 18 nov (EFE).- Las autoridades de Senegal detuvieron a 46 "candidatos a la emigración irregular" y a cuatro supuestos traficantes de personas en dos operaciones efectuadas en Dakar, capital del país, informó este miércoles la Gendarmería Nacional senegalesa.

La primera operación tuvo lugar el 16 de noviembre en el distrito pesquero de Yoff Ndenatte, y acabó con el arresto de 15 migrantes indocumentados, incluidas tres mujeres y un presunto traficante, todos ellos de nacionalidad senegalesa, según un comunicado de la Gendarmería publicado en su cuenta de la red social Facebook.

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Además, se incautaron de un motor de barco, una decena de tarjetas de identificación, un GPS y 175.000 francos CFA (unos 267 euros)

"El 17 de noviembre de 2026, la brigada territorial de Yenne detuvo en Toubab Dialaw -un pueblo costero ubicado al sur de Dakar- a 34 personas que intentaban emigrar, entre ellos tres traficantes", dijo la Gendarmería.

En su intervención, los agentes confiscaron un motor de 40 caballos de fuerza, un GPS, una brújula y víveres.

Senegal es un país de tránsito y origen para los migrantes que llegan de manera irregular a las islas españolas de Canarias (océano Atlántico), una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo y donde el flujo de embarcaciones ilegales se ha disparado en las últimas semanas.

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Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 454 personas perdieron la vida o están desaparecidas en esta ruta desde principios de 2026.

Un total de 1.580 migrantes llegaron a Canarias, la inmensa mayoría a la pequeña isla de El Hierro, sólo el pasado sábado, a bordo de quince cayucos, en la que supuso la jornada de más rescates en un día en 32 años de historia de la ruta atlántica.

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En las últimas dos semanas, la Armada senegalesa rescató a más de 1.700 personas que intentaban migrar irregularmente, un flujo que -según medios locales- no muestra signos de disminuir.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, instó el pasado día 6 a Senegal a "reforzar la gestión migratoria" ante el repunte de llegadas a Canarias y pidió una "solución conjunta" ante una "compleja situación".

Grande-Marlaska trasladó ese mensaje en Dakar a su homólogo senegalés, en una visita para reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad y la lucha contra las mafias que operan en la ruta migratoria hacia Canarias. EFE