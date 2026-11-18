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Sarah Yáñez-Richards

Nueva York, 18 nov (EFE).- La tecnológica Anthropic, creadora de la herramienta de inteligencia artificial (IA) Claude, prepara su estreno bursátil en el Nasdaq con una valoración estimada de unos 1,4 billones de dólares, una operación que se ha convertido en el principal termómetro para medir el apetito de los inversores por el auge de la IA.

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Fundada hace casi seis años, la compañía se ha convertido en una de las firmas más influyentes, a la par de polémicas, de Silicon Valley, marcada tanto por su rápido crecimiento financiero como por sus choques con la Administración del presidente de EEUU, Donald Trump, y sus advertencias sobre los riesgos de su propia tecnología.

Anthropic fue fundada en 2021 en San Francisco por cuatro investigadores, un ex periodista, un experto en políticas públicas y un ingeniero.

A finales de 2020, los hermanos Dario y Daniela Amodei ocupaban cargos de vicepresidencia en OpenAI, pero decidieron alejarse de la compañía al considerar que la empresa creadora de ChatGPT priorizaba la velocidad comercial frente a las pruebas de seguridad.

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Al abandonar, fundaron Anthropic junto a varios antiguos colegas: Tom Brown, líder de ingeniería de investigación para GPT-3; Jack Clark, director de políticas; Jared Kaplan, consultor de investigación; además de Sam McCandlish y Chris Olah, ambos del equipo técnico de OpenAI.

Organizada como una corporación de beneficio público (PBC), la empresa cuenta con un fideicomiso independiente diseñado para garantizar que el desarrollo de sus sistemas mantenga un enfoque ético y de seguridad por encima del lucro inmediato.

Su producto estrella es Claude, una familia de modelos de lenguaje que compite directamente con ChatGPT y Gemini (Google) tanto en el ámbito doméstico como en el empresarial.

Sus herramientas de programación (Claude Code) y automatización de tareas han disparado su facturación, que alcanzó en octubre de 2026 un ritmo anualizado de unos 81.000 millones de dólares.

Pese al éxito, la compañía se encuentra en el centro del debate por la posible burbuja financiera en el sector, ya que los expertos señalan que aunque sus ingresos crecen con rapidez, la compañía arrastra pérdidas operativas y compromisos de gasto de unos 900.000 millones de dólares, vinculados a computación e infraestructura.

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Además, la empresa ha restringido al público general el acceso a su modelo más avanzado, Claude Mythos, tras detectar que su capacidad para hallar fallos informáticos o asistir en investigaciones biológicas supone un riesgo para la seguridad global.

A principios de año, el Pentágono rompió un contrato de 200 millones de dólares y catalogó a la firma como un "riesgo para la cadena de suministro", después de que Anthropic se negase a retirar dos líneas rojas: la prohibición de usar Claude para vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses y armas totalmente autónomas.

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Según medios con acceso a fuentes del Departamento de Defensa, Claude ha sido empleado en análisis y logística de operaciones militares como la incursión militar en Venezuela para capturar al líder Nicolás Maduro, así como en operaciones en Irán, pese a la decisión del Pentágono de limitar su uso.

La empresa demandó al Gobierno argumentando que se la penaliza por defender principios de seguridad, y en su folleto de salida a bolsa advirtió a los inversores de que podría seguir siendo blanco de represalias políticas, controles a la exportación o investigaciones antimonopolio.

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En paralelo, durante las elecciones de medio mandato de este noviembre en Estados Unidos, comités de acción política vinculados a Anthropic y OpenAI inyectaron más de 55 millones de dólares en las elecciones para respaldar a candidatos afines a sus intereses.

Mientras la Casa Blanca rechaza cualquier esquema de regulación internacional por considerarlo un freno a la competitividad estadounidense, el propio Amodei ha abogado por controles globales vinculantes.

El septiembre pasado, durante una sesión histórica del Consejo de Seguridad de la ONU, Amodei advirtió ante los diplomáticos que los modelos avanzados representan ya "el problema de seguridad global más importante" de la actualidad y subrayó que ningún país ni empresa puede gestionar estos riesgos en solitario.

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Anthropic cotizará bajo el símbolo ANT y planea colocar unos 825 millones de acciones a un precio de entre 70 y 78 dólares cada una, en una operación que podría superar los 64.000 millones de dólares. Por separado, Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft y TSMC comprarán acciones por otros 26.000 millones.

Aunque la valoración de unos 1,4 billones de dólares es inferior a los 2 billones que se barajaban meses atrás debido a la volatilidad del sector, su debut marcará el rumbo financiero de la IA en los mercados.