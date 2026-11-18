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Isaac J. Martín

Antalya (Turquía), 18 nov (EFE).- En zonas remotas de Mali, al igual que en otros países africanos, el sol no solo forma parte del paisaje. Se ha convertido en una herramienta y alternativa para encender los fogones de la cocina y evitar así que los bosques desaparezcan por la tala de leña, una tarea diaria que recae sobre los hombros de mujeres y pequeños.

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Esto es precisamente lo que Seydou Coulibaly busca cambiar desde la dirección de la firma Togotilé, especializada en cocinas solares, quien participa en una alianza con la organización Solar Cookers International (SCI) para extender esta tecnología por seis regiones del país africano, algo que se puede ampliar por el continente.

"Nuestros bosques están desapareciendo a causa de la deforestación para obtener energía para cocinar", explica a EFE Coulibaly desde la cumbre del clima COP31, en Antalya (Turquía), donde en un pequeño expositor se muestra uno de los tipos de cocina de aluminio que se reparten en el país.

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Pero el impacto del proyecto trasciende lo medioambiental y apunta directamente a la desigualdad social, ya que en las zonas rurales los niños suelen acudir al monte al caer la tarde en busca de madera, mientras que para las mujeres el cambio significa reducir el esfuerzo físico y combatir las enfermedades derivadas del humo en los hogares.

Aunque también ganar autonomía: "Las mujeres sienten que las cocinas solares les dan tiempo. Podrán poner las comidas al sol y dedicarse a otras actividades económicas", destaca Coulibaly.

A escala global, la magnitud del problema de cocinar a fuego abierto afecta a "2.000 millones de personas en nuestro planeta", señala a EFE Alan Bigelow, director de Programas y Ciencia de SCI, organización con sede en Sacramento (Estados Unidos).

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Según Bigelow, esta práctica no solo acelera la tala de árboles, sino que además el humo provoca graves enfermedades respiratorias y oculares que golpean principalmente a las mujeres y a los niños pequeños que permanecen junto a ellas.

Pero, sorprendentemente, en el plano económico el impacto también es directo: "Las familias que viven en el umbral de la pobreza o por debajo de él pueden estar gastando hasta una cuarta parte o más de su presupuesto en combustible para cocinar", apunta Bigelow, frente a una energía solar que es gratuita.

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La tecnología que promueven prescinde del fuego, electricidad o gas. Bigelow explica que existen distintos modelos adaptados a cada necesidad culinaria y medidos bajo estándares internacionales ISO.

Por un lado, los paneles reflectantes y los hornos de caja concentran los rayos solares sobre una olla oscura cubierta por una superficie transparente que genera un efecto invernadero para retener el calor, ideales para cocciones lentas.

Por otro, los reflectores parabólicos, con forma de antena parabólica, alcanzan temperaturas mucho más elevadas que permiten hervir agua rápidamente o incluso freír con aceite por encima de los 100 grados centígrados, según Bigelow.

De hecho, en Mali, gracias al Centro y Red de Tecnología del Clima (CTCN) de las Naciones Unidas, el proyecto permitió fabricar localmente hornos solares de caja y reflectores parabólicos para distribuirlos en las comunidades más necesitadas tras superar con éxito una primera fase piloto.

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Pero para poder distribuir esta solución en comunidades aisladas o en contexto de crisis, esto depende de las alianzas locales.

Por ejemplo, en Kenia, se llevó a cabo en el campo de refugiados de Kakuma -donde viven unas 300.000 personas- instalando entre 100 y 200 cocinas al año gracias a subvenciones de fundaciones privadas y donantes individuales.

Allí, la clave de la alta tasa de adopción reside en la formación entre iguales. Y es que son las propias mujeres refugiadas de ciclos anteriores quienes enseñan y hacen el seguimiento a las nuevas usuarias en su mismo idioma y cultura culinaria.

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Pese a que en países como Mali el proyecto cuenta con el respaldo administrativo del Gobierno, tanto Coulibaly como Bigelow coinciden en que el reto ahora es financiero para llevar estas cocinas a los hogares con menos recursos.

El objetivo, resume el directivo maliense, es que el mismo sol que castiga estas regiones sirva para "aliviar a los hogares", proteger unos bosques al límite y devolver el tiempo y la salud a miles de mujeres y niños. EFE

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(foto)