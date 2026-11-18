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El Real Madrid ha vencido en casa este miércoles por 3-1 al Inter de Milán durante la jornada 5 de la liguilla en la UEFA Women's Champions League, con un gol de Lineth Beerensteyn y dos de Signe Bruun para las locales frente a un adversario correoso pese a estar más de medio partido con una jugadora menos tras la expulsión de Karólína Vilhjálmsdóttir.

Bajo lluvia en el Estadio Alfredo Di Stéfano, igual que ocho días antes contra el Paris FC, empezó el Inter con una ocasión de Michela Cambiaghi para forzar córner, pero la respuesta en el 7' fue triple. Primero avisó Beerensteyn con un derechazo, tras pase en largo, que se estrelló en el travesaño porque la portera Cecilía Rúnarsdóttir tocó el balón lo justo.

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Esa acción continuó en el rechace y Felicia Schröder colgó un centro al punto de penalti, donde Rúnarsdóttir volvió a lucirse tapando un remate de Arianna Caruso a bocajarro; la jugada no había terminado y Caruso recibió un pase raso en el área tras desmarcarse, cediendo el esférico para que Beerensteyn empujase a placer el gol, pero sin validez por fuera de juego.

En ese toma y daca, Benedetta Glionna probó desde lejos en el 12' los reflejos de Laia López por abajo y, poco después, Cambiaghi también quiso incordiar a la cancerbera local, ante lo cual apareció Eva Navarro en la ayuda. Ambas porteras brillaban, como demostró Rúnarsdóttir en el 20' saliendo a pies de Caruso para desbaratar un pase filtrado de Schröder.

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Eso precedió al 1-0 (28'), nacido en un centro de Navarro desde banda derecha y en un balón suelto por el área visitante, con remate cercano de Caruso que tropezó en una pierna de su compañera Schröder y también en Emma Kullberg, hasta quedar a placer de Beerensteyn. Y favorecidas por la inercia, las pupilas de Pau Quesada siguieron achuchando hacia arriba.

A la media hora de partido, un fuerte derechazo de Elisa Senss desde la frontal del área impactó de lleno en la cara de Ivana Andrés, excapitana del Real Madrid y actual defensa interista; pese a que se recuperó de su atención médica en la banda del terreno de juego, finalmente al descanso fue sustituida por precaución, dada la dureza del golpe en su cabeza.

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LAS VISITANTES, CON UNA JUGADORA MENOS

Pero antes de llegar al intermedio hubo tiempo para dos momentos clave. El primero fue la roja directa mostrada a Vilhjálmsdóttir en el 42' por una fea entrada al tobillo de Caruso y luego, en el tiempo añadido, el empate tras un córner botado por Benedetta Glionna, peinado por Brittany Raphino en el primer palo y remachado por Cambiaghi en el segundo poste.

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Al regreso de vestuarios, fue sobre todo el entrenador visitante, David Sassarini, quien más sustituciones hizo para recolocar su esquema con una menos. A pesar de ello, el Inter pronto creó peligro con un tiro cercano de Glionna y que taponó Caruso. Como contestación, primero Andreia Jacinto con un disparo lejano y después Schröder en el rechace rozaron el gol.

Los aciertos de Rúnarsdóttir daban vida extra al equipo italiano, que así nunca renunció al ataque y lo evidenciaron Haley Bugeja y Lina Magull con sendas oportunidades. Sin embargo, el cansancio acabó por hacer mella en un Inter que encajó el 2-1 en el 85' en un córner, donde Rúnarsdóttir repelió al poste un cabezazo de María Méndez y Bruun marcó en el rebote.

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La zaga merengue solucionó los últimos coletazos de su oponente y en un contraataque, cuando ya corría el tiempo de prolongación, Linda Caicedo provocó un penalti que Bruun se encargó de convertir en el 3-1 definitivo. Este triunfo situó al Real Madrid con nueve puntos asomándose al top 4 de la tabla clasificatoria, mientras que el Inter solo luce cuatro puntos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 3 - INTER DE MILÁN, 1 (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL MADRID: López; Navarro (Del Castillo, min.80), Lakrar, Méndez, Cristóbal (Levels, min.55); Caruso (Keukelaar, min.55), Senss (Dorado, min.46), Jacinto; Beerensteyn (Bruun, min.72), Schröder y Caicedo.

INTER DE MILÁN: Rúnarsdóttir; Kulberg, Andrés (Van Diemen, min.46), Milinkovic, Bartoli; Glionna (Payne, min.81), Santi (Robustellini, min.55), Vilhjálmsdóttir, Detruyer (Magull, min.46); Cambiaghi (Bugeja, min.46) y Raphino.

--GOLES:

1-0, min.28: Beerensteyn.

1-1, min.45+1: Cambiaghi.

2-1, min.85: Bruun.

3-1, min.90+4: Bruun (p).

--ÁRBITRA: Katalin Kulcsar (HUN). Amonestó con tarjeta amarilla a Senss (min.44) y Cristóbal (min.48) por parte del Real Madrid, y a Milinkovic (min.79) y Magull (miin.87) en el Inter de Milán; expulsó con roja directa a Vilhjálmsdóttir (min.42) en el Inter de Milán.

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--ESTADIO: Alfredo Di Stéfano.