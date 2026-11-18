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Madrid, 18 nov (EFE).- Tanto los objetivos geopolíticos estadounidenses como los petroleros de Irán han fracasado durante el conflicto bélico de Oriente Medio, dijo este miércoles el director del Programa Energía y Clima del Real Instituto Elcano, Gonzalo Escribano Francés.

"Estados Unidos logró bloquear las exportaciones oficiales iraníes, provocando un severo estrangulamiento económico de Irán, pero eso no ha forzado un cambio de régimen ni ha detenido el programa nuclear; al contrario, ha atrincherado y reforzado a los sectores más duros de Teherán", describió Escribano en un debate organizado por Casa Árabe y la Universidad Complutense de Madrid.

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Por su parte, Irán "tampoco ha logrado su objetivo de bloquear completamente (el estrecho de) Ormuz ni de disparar el precio del crudo a doscientos dólares por barril como amenazaba", según el analista de ese centro español de estudios internacionales y estratégicos.

Si demostró, reconoció Escribano, una gran capacidad para provocar la extensión regional del conflicto hacia el estrecho de Bab al Mandeb y el Mar Rojo, en alusión a la implicación de los hutíes del Yemen.

El resultado es una opacidad logística sin precedentes, calificada por Escribano como "un paso a lo Cantinflas, ni abierto ni cerrado", donde los buques petroleros operan como "flotas fantasma".

El precio del barril no se desorbitó gracias a la amortiguación de las existencias estratégicas internacionales y a que China limitó su demanda interna. No obstante, Escribano advirtió de que, tras nueve meses de hostilidades, las reservas de amortiguación se agotan.

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La crisis bélica, que comenzó con el ataque de EE.UU. e Israel a Irán el 28 de febrero, asesta también un golpe demoledor a los países del golfo Pérsico: la aviación comercial y el turismo sufren el impacto, el personal cualificado extranjero huye y los grandes inversores internacionales desvían capitales a otras zonas.

En cuanto a Irán, la situación es de auténtico colapso: 90 millones de habitantes y cerca del 60 % de la población bajo el umbral de pobreza, apuntó Escribano.

"Estados Unidos ya no necesita el crudo de Oriente Medio para consumo doméstico, pero se reserva el derecho de controlar militarmente Ormuz para evitar que caiga en manos de rivales", constató, a su vez, la profesora de Política Económica de la Universidad de Barcelona Aurelia Mañe Estrada.

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Y añadió que lo que ocurre actualmente con el petróleo se sitúa "completamente fuera de la lógica" de este sector durante los últimos cien años.

La especialista se remontó a 2003, cuando la invasión de Irak por EE.UU. acabó con los equilibrios regionales de Oriente Medio, para decir que el petróleo no está desapareciendo como producto, sino como era entendido en el siglo XX: un recurso extraído en Oriente Medio exclusivamente para alimentar el consumo del bloque atlántico-occidental y gestionado por sus grandes multinacionales.

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De esta manera, dejó la componente "corporativa-empresarial" para convertirse en "una disputa territorial e imperial directa".

En 2003, "se rompe ese eje gestor tradicional y los países productores descubren que ya no requieren forzosamente a estas multinacionales como intermediarios obligados", especificó.

"Asistimos a una diversificación de socios y monedas frente al monopolio occidental histórico" en el comercio petrolero internacional, comentó.

Sobre la influencia de la energía en las relaciones internacionales, Escribano sintetizó: "Nos adentramos en una geopolítica mucho más intrincada, coexisten las tensiones tradicionales del gas y del crudo con nuevas interdependencias estratégicas descarbonizadas". EFE