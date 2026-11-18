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Quito, 18 nov (EFE).- El Gobierno ecuatoriano prevé incorporar a un socio privado "con experiencia y capacidad para invertir" a fin de aumentar la producción en el campo Amistad, el mayor yacimiento de gas del país, ubicado fuera de la costa ('offshore'), en el Golfo de Guayaquil, reveló este miércoles la empresa pública Petroecuador.

Así lo informó al indicar que decidió no continuar las operaciones de la plataforma 'jack up' en Campo Amistad, tras evaluar los resultados de producción y las condiciones técnicas y económicas de la campaña de reacondicionamiento.

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El 18 de agosto de 2025, Petroecuador y la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC, por sus siglas en inglés) suscribieron un contrato especializado para el reacondicionamiento de pozos costa afuera, mediante el uso de la plataforma auto-elevable tipo 'jack up', con el objetivo de incrementar de forma sustancial la producción nacional de gas natural en el Campo Amistad.

"Este hecho histórico marcará el regreso de este tipo de operaciones en la única base offshore del país, después de más de una década", señaló entonces Petroecuador.

Este miércoles, la empresa pública recordó que entre octubre de 2025 y noviembre de 2026, la producción de gas natural aumentó de 17,4 a 24 millones de pies cúbicos diarios, frente a una meta prevista de 40 millones.

Si bien hubo un incremento, los resultados quedaron por debajo de lo esperado, señaló al anotar que comprometer nuevas inversiones exige justificar su beneficio para el país y establecer condiciones que protejan los recursos públicos.

Indicó que el Campo Amistad produce gas y tiene un valor estratégico para Ecuador, y, para desarrollar ese potencial, Petroecuador "está estructurando un nuevo esquema contractual que permita incorporar un socio privado con experiencia y capacidad para invertir, asumir riesgos técnicos y financieros y responder por compromisos concretos de producción".

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"El Estado no puede cargar solo con todos los riesgos", subrayó en un comunicado.

Al mismo tiempo, Petroecuador trabaja en aumentar la producción de Campo Amistad, aprovechar el gas que se obtiene junto con el petróleo e incorporar gas natural licuado importado para complementar el suministro nacional.

El objetivo es atender la creciente demanda de las industrias y de la generación eléctrica. Sumar generación a gas exige asegurar el volumen necesario para sostenerla, indicó.

Aclaró que la decisión sobre la plataforma "no implica una terminación anticipada del contrato ni gastos adicionales no previstos para el Estado, y señaló que los 16 millones de dólares correspondientes a su desmovilización "ya estaban contemplados en la planificación presupuestaria de la Empresa".

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Los recursos naturales de Ecuador "deben estar en las manos correctas: de quienes tengan la capacidad y la responsabilidad de aprovecharlos en beneficio del país", recalcó Petroecuador al anotar que impulsará su desarrollo "con inversiones responsables y compromisos claros para que ese potencial se traduzca en más gas, más electricidad y más oportunidades para los ecuatorianos". EFE