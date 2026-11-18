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Buenos Aires, 18 nov (EFE).- La escritora argentina Mariana Enríquez encontró en la oralidad popular y en los relatos sobre la última dictadura militar de su país (1976-1983) algunas raíces de su narrativa del terror, que va más allá de ejemplos literarios y se alimenta de las formas en que una sociedad cuenta sus miedos y procesa sus traumas.

"En Argentina y en América Latina coexiste la violencia con el trauma de los regímenes autoritarios y las políticas de saqueo y represión. Se abren fosas comunes, se encuentran restos humanos en predios abandonados: lo macabro se presenta en lo cotidiano", dijo Enríquez este miércoles, durante un encuentro con periodistas en Buenos Aires, su ciudad natal, con motivo de la presentación de su último libro: 'Conversación con la oscuridad'.

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La autora, una de las voces más reconocidas de la nueva literatura latinoamericana, recordó cómo construyó su popular novela 'Nuestra parte de noche' (Anagrama, 2019), para la que encontró referencias en la oralidad, con sus leyendas urbanas y supersticiones, y en los relatos sobre la dictadura. También en narraciones de ficción política que describió como "macabras".

Con esta novela, Enríquez obtuvo el premio Herralde de Novela y el Premio de la Crítica, ambos en España.

El terror, para la escritora, está estrechamente vinculado a su época. "Por un lado, un género en sí mismo que no es una metáfora de la realidad; y, por otro, siempre habla de la realidad", expresó.

Enríquez se refirió a la relación entre el género y la memoria colectiva: "El trauma está en el pasado, pero vuelve, vuelve, vuelve", reflexionó sobre la dificultad de procesar experiencias de violencia y ponerlas en palabras.

La escritora vive desde 2025 en Launceston, en la isla australiana de Tasmania: "No me fui huyendo, tenía ganas de irme por un proyecto personal y porque hace muchos años lo venía pensando", contó durante el encuentro con periodistas.

Enríquez explicó que le interesa "ver cómo funciona la distancia" en su escritura, aunque por ahora sigue trabajando con material vinculado a Argentina.

En Australia, la escritora argentina ha terminado su libro de ensayos 'Archipiélago. Una formación lectora en veinte islas', trabaja en una nueva novela y ha dado forma final a 'Conversación con la oscuridad', donde reúne clases, conferencias y conversaciones públicas.

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La obra de Enríquez, referente de la renovación del terror en español, combina lo sobrenatural con la violencia, la memoria y los conflictos sociales, y ha sido traducida a veinte idiomas.

En 2019 ganó el Premio Herralde de Novela por 'Nuestra parte de noche, que también recibió el Premio de la Crítica,

Algunos de sus libros han llegado a la pantalla. 'La virgen de la tosquera', dirigida por Laura Casabé, ha sido seleccionada para representar a Argentina en los Goya 2027; y 'Mis muertos tristes', una miniserie dirigida por Pablo Larraín, se estrenó en Netflix en septiembre pasado. EFE

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(foto)