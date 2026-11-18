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La Justicia de Irak ha condenado este miércoles a cadena perpetua a otros seis ciudadanos franceses hallados culpables de pertenecer a la organización terrorista Estado Islámico, entre ellos un conocido yihadista identificado como Thomas Barnouin, vinculado a la red Artigar y cercano a figuras que reivindicaron los atentados del 13 de noviembre de 2015 contra la sala Bataclan de París.

Las condenas, emitidas por el tribunal de Karj, se enmarcan en una serie de juicios contra ciudadanos franceses que fueron trasladados el año pasado desde prisiones del noreste de Siria y que afectan a unos 47 supuestos islamistas radicales franceses. El de este miércoles ha tenido lugar ante los abogados de los acusados y representantes de la Embajada de Francia en Bagdad, según un comunicado del Consejo Judicial Supremo del país.

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Entre esos 47 ciudadanos franceses sometidos a juicio se encuentra Adrien Guihal, otro conocido miembro afín a la yihad en Francia y quien, en nombre de Estado Islámico, reivindicó el atentado de Niza, que dejó 86 muertos en julio de 2016.

Las cárceles iraquíes recibieron a miles de detenidos más trasladados desde Siria a principios de 2026. Este traslado fue llevado a cabo por Estados Unidos después de que las fuerzas sirias tomaran el control de zonas que estaban en manos de los kurdos, que encabezaban entonces la lucha contra el grupo terrorista.

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El propio Barnouin fue condenado en 2009 por la Justicia francesa a cinco años de cárcel, con uno de suspensión de la pena. En 2014 regresó a Siria junto a su familia y fue detenido poco después por las fuerzas kurdas para ser juzgado posteriormente en Irak, donde dijo "arrepentirse" de haberse unido a Estado Islámico.