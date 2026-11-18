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Redacción Medioambiente, 17 nov (EFE).- Las negociaciones de la cumbre climática con objeto de cerrar un acuerdo final aceptable para todas las partes se han atascado en las últimas horas ante las crecientes discrepancias entre los países: el abandono de los combustibles fósiles, como estaba previsto, se ha convertido en uno de los principales obstáculos.

También la electrificación energética supone un problema de momento insalvable: muchos países parecen de acuerdo en electrificar más los sistemas energéticos globales pasando del 23 % actual al 35 % en 2035, pero en este caso las diferencias radican en el origen de la electricidad, que la UE quiere limitar exclusivamente a la generada por las energías renovables, una postura que no tiene apoyos suficientes fuera de Europa.

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Un tema: La jornada de este miércoles está dedicada al desarrollo humano y social porque, como ha indicado Sinja Buri, experta de la Universidad de las Naciones Unidas en Bonn (Alemania) los problemas climáticos "no afectan de la misma manera a todo el mundo", ya que las personas vulnerables los sufren "de forma desproporcionada" como ha quedado registrado en diversas emergencias que han golpeado con mayor fuerza a colectivos como el de las mujeres embarazadas, las personas discapacitadas o los integrantes de pueblos indígenas.

Un informe: Además de los informes y documentos de diversos gobiernos e instituciones, la cumbre climática está generando declaraciones de todo tipo: este miércoles se ha presentado una conjunta firmada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica de España, Sara Aagesen, y la titular de Transición Ecológica y Desarrollo Sostenible de Francia, Monique Barbut, en la que instan a los Estados signatarios del BBNJ (el Tratado Global de los Océanos, por sus siglas en inglés) a que lo ratifiquen cuanto antes para que este tipo de ecosistemas "dejen de ser el salvaje oeste y estén protegidos" ante actividades abusivas o ilegales de pesca y minería submarina.

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Una declaración: "No podemos seguir tratando la naturaleza, el medioambiente y la biodiversidad como meros recursos que explotar", ha advertido el presidente de la Asamblea General de la ONU, Khalilur Rahman, que ha pedido "más ambición y solidaridad" ante el cambio climático, comparando los recursos movilizados en este sentido con los que se destinaron en su día a la pandemia del covid o con el gasto mundial en Defensa.

Un personaje: El ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, que ha recibido una ovación de un minuto en una abarrotada sala de prensa ante la cual ha pronunciado un corto pero severo discurso contra "esos encantadores países productores de petróleo" a los que acusa de actuar como una "mafia" que "exige nuestro propio crecimiento rápido, interminable, ilimitado y sin fronteras, y somos tan estúpidos que caemos en la trampa", por lo que ha pedido "un cambio radical" en la manera de trabajar en las cumbres climáticas para que ofrezcan mejores resultados.

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Una imagen: La del Jardín de Mariposas Tropicales instalado en uno de los espacios de la COP31, que sirve como lugar de descanso y reflexión para los participantes en la cumbre climática.