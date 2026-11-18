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VidantaWorld y Cirque du Soleil ganan THEA Award por LUDÕ

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 18 de noviembre de 2026

El máximo reconocimiento de la industria del entretenimiento temático distingue a ambas compañías por crear una experiencia única en el mundo: acrobacias sobre el escenario y bajo el agua, una narrativa inmersiva y alta gastronomía, dentro de un teatro inspirado en la flor de loto y diseñado especialmente para el espectáculo, ubicado en VidantaWorld's BON, el primer parque temático de lujo del mundo diseñado para todas las generaciones, en Vallarta-Nuevo Nayarit.

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CIUDAD DE MÉXICO, 18 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- VidantaWorld y Cirque du Soleil fueron reconocidos con un Thea Award en la categoría Outstanding Achievement por LUDÕ, el espectáculo-cena acuático inmersivo que ambas compañías crearon conjuntamente en un teatro diseñado especialmente para esta producción dentro de VidantaWorld's BON. Otorgada por la Themed Entertainment Association (TEA), esta distinción es considerada el máximo reconocimiento de la industria internacional del entretenimiento temático.

El reconocimiento llega menos de un año después del estreno mundial de LUDÕ, celebrado el 12 de diciembre de 2025 en VidantaWorld Vallarta – Nuevo Nayarit, posicionando a la producción entre las experiencias más destacadas del mundo desde su primer año.

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Esta distinción representa un nuevo hito para VidantaWorld, la compañía mexicana de resorts de lujo y entretenimiento fundada en 1974 por Daniel Chávez Morán. Con presencia en ocho destinos de México, VidantaWorld ofrece una propuesta sin precedentes: ninguna otra marca en el mundo reúne resorts y un parque temático de lujo, dos espectáculos residentes de Cirque du Soleil, un torneo del PGA Tour, una serie de conciertos internacionales y un ultra megayate.

La TEA otorga el reconocimiento Outstanding Achievement a proyectos que representan los más altos estándares de excelencia de la industria. En el caso de LUDÕ, el premio distingue un logro extraordinario, que consiste en integrar un impresionante entorno teatral, performance acuáticos y una experiencia gastronómica, todo en un recorrido único y cohesivo para los visitantes.

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LUDÕ es la primera creación acuática de Cirque du Soleil desde el legendario espectáculo "O" en Las Vegas, y lleva ese legado hacia una nueva dimensión bajo el agua. Ningún otro espectáculo-cena en el mundo combina acrobacias sobre el escenario con actuaciones subacuáticas, en las que los artistas se desplazan dentro de imponentes acuarios que rodean al público. Junto con Cirque du Soleil JOYÀ, en VidantaWorld Riviera Maya, LUDÕ convierte a México en el único país de Latinoamérica que alberga dos espectáculos residentes de Cirque du Soleil, ambos creados en colaboración con VidantaWorld.

En el corazón de esta experiencia se encuentra un teatro diseñado especialmente para la producción e inspirado en la flor de loto, que redefine los límites del entretenimiento en vivo. Con capacidad para 696 espectadores y rodeado por un entorno acuático de casi 360 grados, LUDÕ transforma la arquitectura, el agua y la tecnología en elementos esenciales de su narrativa. La experiencia comienza mucho antes de que inicie la función, cuando los visitantes recorren VidantaWorld's BON Luxury Theme Park, pasando por El Cráter y sus fuentes coreografiadas con agua y fuego, antes de ingresar a un universo donde cada detalle ha sido concebido para sumergirlos en la historia.

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En el interior, una experiencia gastronómica de tres tiempos introduce a los espectadores en el universo imaginativo de Ludovico, un director de teatro que busca redescubrir su creatividad, preparando el escenario para una función ininterrumpida que reúne extraordinarias acrobacias sobre y bajo el agua, música y arte escénico. La experiencia continúa más allá del acto final, conduciendo a los visitantes hacia la boutique y las fuentes del lago. Desde la llegada hasta el cierre, LUDÕ integra alta gastronomía, diseño inmersivo, innovación acuática y el inconfundible talento artístico de Cirque du Soleil en una experiencia integral, donde cada elemento contribuye a una narrativa continua.

El premio también reconoce la profundidad de la colaboración detrás de esta producción. VidantaWorld y Cirque du Soleil trabajaron junto con equipos creativos, arquitectónicos, gastronómicos, de ingeniería, técnicos y operativos para desarrollar un recinto y un espectáculo concebidos como una sola experiencia. El resultado demuestra cómo una visión creativa compartida puede ampliar las posibilidades del entretenimiento en vivo de formato residente dentro de un entorno temático.

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"LUDÕ nos desafió a superar los límites de lo posible en el entretenimiento en vivo. Desde nuestras primeras conversaciones, VidantaWorld y Cirque du Soleil compartimos la ambición de crear una experiencia verdaderamente única, y esa visión guió cada etapa del proyecto. Dar vida al primer espectáculo-cena del mundo con actuaciones acrobáticas simultáneas sobre el escenario y bajo el agua requirió una innovación artística y una ingeniería técnica sin precedentes. Desde la concepción de un espectacular acuario circular que rodea el teatro hasta la integración de complejos elementos escénicos subacuáticos, cada aspecto exigió creatividad, innovación y colaboración. Fue un desafío extraordinario que nuestros equipos, junto con nuestros socios de VidantaWorld, estamos increíblemente orgullosos de haber convertido en realidad", señaló Daniel Lamarre, Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Administración de Cirque du Soleil Entertainment Group.

"Durante décadas, México ha recibido al mundo. LUDÕ demuestra que México también puede crear experiencias que el mundo nunca antes ha visto. Obtener un Thea Award en su primer año es un reconocimiento a los artistas de Cirque du Soleil y a los ingenieros, constructores y equipos de hospitalidad mexicanos que hicieron realidad esta visión, tanto sobre el agua como bajo ella. Este premio confirma lo que estamos construyendo en VidantaWorld: entretenimiento a la altura de lo mejor del mundo y que solo podría existir aquí", afirmó Iván Chávez, Vicepresidente Ejecutivo de Grupo Vidanta.

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Mientras LUDÕ se prepara para celebrar su primer aniversario el próximo 12 de diciembre, el Thea Award marca un nuevo hito en una colaboración que comenzó hace más de una década con Cirque du Soleil JOYÀ en Riviera Maya. El reconocimiento también llega en un momento decisivo para VidantaWorld's BON, que actualmente se encuentra en su Private Soft Opening, con acceso exclusivo para huéspedes de VidantaWorld, antes de su apertura al público general en 2027. El próximo 18 de noviembre se anunciarán novedades adicionales sobre VidantaWorld's BON durante IAAPA Expo 2026, en Orlando.

LUDÕ está abierto al público general durante todo el año, y cada boleto incluye un privilegio excepcional: actualmente es la única manera en que los visitantes que no se hospedan en VidantaWorld pueden conocer VidantaWorld's BON durante su fase de Private Soft Opening. Los boletos están disponibles en cirquedusoleil.com/ludo.

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Acerca de VidantaWorld's BON.

VidantaWorld's BON es el primer parque temático de lujo del mundo e inició su apertura gradual el 24 de octubre de 2026 en VidantaWorld Vallarta - Nuevo Nayarit, antes de abrir al público general en 2027. Sus siete mundos temáticos abrirán de manera progresiva. BON encuentra su inspiración en la naturaleza, la mitología y el imaginario de México, y ha creado un universo propio con personajes e historias originales. Una vez concluido, contará con más de 20 atracciones. Concebido como un parque para todas las generaciones, reúne atracciones, entornos inmersivos, entretenimiento y gastronomía en una experiencia diseñada para disfrutarse con mayor espacio, tiempo y comodidad. Durante su apertura gradual, el acceso está disponible exclusivamente para huéspedes de VidantaWorld, quienes pueden adquirir boletos para visitar el parque durante su estancia. La entrada a BON requiere un boleto independiente y está sujeta a disponibilidad.

Acerca de VidantaWorld.

VidantaWorld es la plataforma de turismo de lujo y entretenimiento de clase mundial desarrollada por Grupo Vidanta, presente en ocho destinos de México: VidantaWorld Vallarta - Nuevo Nayarit, Riviera Maya, Los Cabos, East Cape, Acapulco, Puerto Peñasco, Puerto Vallarta y Mazatlán. Reúne hospedaje de lujo, gastronomía, entretenimiento, golf y bienestar, y extiende su propuesta al mar a través de VidantaWorld Voyages y su megayate VidantaWorld's ELEGANT. Su portafolio de experiencias incluye Cirque du Soleil LUDÕ, Cirque du Soleil JOYÀ, Jungala Aqua Experience, VidantaWorld Concert Series, el VidantaWorld Mexico Open del PGA TOUR, VidantaWorld's ELEGANT y VidantaWorld's BON. Para más información, visita vidantaworld.com o sigue a @vidantaworld en redes sociales.

Acerca de Grupo Vidanta.

Fundado en 1974 por el visionario del turismo Daniel Chávez Morán, Grupo Vidanta es una de las principales empresas mexicanas de desarrollo turístico, con más de cinco décadas de experiencia en la creación de resorts de lujo, experiencias de entretenimiento e infraestructura turística. Su constante evolución ha llevado a la compañía más allá de la hospitalidad, hacia un modelo integral de turismo que abarca entretenimiento, gastronomía, golf, bienestar y experiencias de viaje, incluyendo el desarrollo de VidantaWorld.

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FUENTE Grupo Vidanta