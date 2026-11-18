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Los Ángeles, 18 nov (EFE).- Nvidia realiza este miércoles una reunión con toda la plantilla de la compañía, seis días después de la dimisión de su director ejecutivo, Jensen Huang, tras admitir que mantuvo varias relaciones extramatrimoniales, entre ellas con una presunta espía china, y en medio de los llamados de un grupo de trabajadores y del propio CEO para regresar al cargo.

El encuentro, convocado por la nueva consejera delegada interina, Colette Kress, supone un momento decisivo para el futuro del gigante tecnológico, que afronta la incertidumbre sobre su liderazgo y la evolución de su cotización en la bolsa estadounidense.

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La reunión se produce en medio de las presiones para que la compañía aclare su posición sobre la salida de su fundador y el futuro de la dirección, mientras la junta directiva mantiene su decisión de buscar un sustituto permanente.

Se espera que Kress de un parte de tranquilidad sobre la continuidad del negocio y su estabilidad.

Y es que, a pesar de que el fabricante de chips anunció un beneficio neto de 183.297 millones de dólares en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, un 137 % más interanual, el buen comportamiento financiero se dio bajo la dirección de Huang.

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Kress se enfrentará a la presión de un grupo de más de 10.000 empleados, de los alrededor de 42.000 que tiene Nvidia en 38 países, que han dado su apoyo a Huang, y han exigido su restitución.

Los trabajadores se unieron a una petición con cerca de 200.000 firmas, entre las que también se cuentan las de ejecutivos de Silicon Valley, extrabajadores e inversores, que reclaman que se le otorgue "el debido proceso" a Huang y se concluya la investigación sobre si Alice Huang, la mujer implicada en el caso, es una espía china y si la relación tuvo algún impacto en la empresa.

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Huang ha recibido el respaldo de grandes nombres de la tecnología como Elon Musk, que afirmó en una publicación en X que el fabricante de chips Nvidia perdería acuerdos "cruciales" sin su cofundador, quien estuvo al frente de la compañía estrella de la inteligencia artificial (IA) durante más de tres décadas.

La idea del regreso de Huang no fue mal recibida por el presidente estadounidense, Donald Trump, que el lunes pasado dijo a la prensa que "no me importaría" el retorno del directivo a Nvidia.

Además, el mandatario indicó que el empresario de 63 años "ha aprendido una gran lección" y negó que el escándalo haya puesto en riesgo la seguridad nacional, ya que la acusación de espionaje es algo que "nadie ha probado".

Por su parte, Huang habló por primera vez el martes después de su dimisión y admitió "la responsabilidad de sus errores" al mantener tres relaciones extramatrimoniales, entre ellas con dos empleadas de la compañía, y dijo que quiere recuperar su cargo si el Consejo de Administración así lo desea.

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"Si el Consejo de Administración decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, sería un honor atender estas peticiones y volver como director ejecutivo", aseguró Huang en un mensaje recogido por CNBC y The Wall Street Journal.

El empresario habría reconsiderado su decisión tras recibir "una avalancha de peticiones de empleados, inversores, socios comerciales y clientes" de Nvidia para regresar como director ejecutivo, según dijo.

Huang reconoció en el mensaje que "no estuvo a la altura de los estándares que se esperan" y que cometió "errores graves" en su vida personal.

Precisamente, un empleado de Nvidia que no se identificó con nombre escribió en X sobre la vida personal Huang: "Francamente, no es asunto mío. Pero, como líder, no he conocido a nadie mejor". Añadió que destituirlo "es un suicidio financiero; solo puedo suponer que existe un motivo oculto".

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No obstante, la junta directiva de Nvidia confirmó este martes que "no pretende restituir" a Huang como director ejecutivo y que ha contratado a una firma para desarrollar la búsqueda de un sustituto "permanente".

La saga sobre Nvidia ha llegado hasta el Congreso de EE.UU., Huang ha aceptado a comparecer en varios comités tanto en la Cámara de Representantes y en el Senado, al igual que varios altos funcionarios de la Administración Trump. EFE

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