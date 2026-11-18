Guardar

Un tribunal de Turquía ha condenado este miércoles al exalcalde de Estambul Ekrem Imamoglu, en prisión preventiva desde marzo del pasado año, a dos años y un mes de cárcel por presuntos amaños en el 38º congreso de su Partido Republicano del Pueblo (CHP), la principal fuerza de la oposición, que tuvo lugar en noviembre de 2023.

El Tribunal Penal de Primera Instancia 26 de Ankara ha impuesto esta pena y ha inhabilitado a Imamoglu así como a otras nueve personas, mientras que ha absuelto a otros tres acusados, entre ellos el alcalde de Esmirna, Cemil Tugay, que el pasado octubre se pasó a las filas del oficialista Partido Justicia y Desarrollo (AKP).

PUBLICIDAD

Todos ellos han rechazado las acusaciones durante el juicio, mientras que Imamoglu ha denunciado también en sus redes sociales ser víctima de una "operación judicial instrumentalizada" por parte del Gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan.

El caso se remonta a una denuncia presentada en 2024 por cinco delegados del CHP, por presuntas irregularidades en un congreso en el que Ozgur Ozel se impuso a Kemal Kiliçdaroglu para presidir la formación.

El pasado mayo, un tribunal de Ankara anuló el nombramiento de Ozel y restituyó a Kiliçdaroglu en el puesto, desatando una crisis interna en el CHP y llevando a Ozel a fundar un nuevo partido --Yeni-- al que se pasó, entre otros dirigentes y representantes del CHP el propio Imamoglu.

PUBLICIDAD

Sobre Imamoglu pesan otras dos condenas de más de seis años de cárcel conjuntamente y ya fue inhabilitado para los comicios de 2022 y 2025. A esto se suma unas acusaciones por un supuesto caso de corrupción que afecta a más de 400 cargos solo en su Ayuntamiento, unos cargos que conllevan cientos de años de cárcel.

El político, destituido en marzo de 2025 y despojado de su título universitario, requisito para ser candidato presidencial, logró relevancia política a nivel estatal con su cargo como alcalde de Estambul a partir de su victoria en las elecciones municipales de 2019.

PUBLICIDAD