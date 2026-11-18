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Contemporánea Condeduque celebra este miércoles con música, ciencia y tertulias un nuevo hito en la exploración espacial: la sonda Voyager 1, lanzada por la NASA en 1977 y convertida en el objeto fabricado por el ser humano que más lejos ha llegado de la Tierra, alcanzará este miércoles una distancia de un día luz de nuestro planeta, equivalente a casi 25.902 millones de kilómetros.

Para conmemorar esta efeméride, el espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid acogerá el festival 'A un día luz. Ciencia y música para la sonda Voyager 1', una jornada que combinará divulgación científica, encuentros y actuaciones musicales a partir de las 17 horas en su auditorio.

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El acontecimiento tendrá lugar, según los cálculos de la NASA, a las 11.16 horas de este miércoles, hora peninsular española, cuando la nave se convierta en el primer objeto construido por la humanidad en situarse a una distancia equivalente a la que recorre la luz durante 24 horas.

La marca permite hacerse una idea de la magnitud del viaje de esta sonda, que lleva 49 años, dos meses y once días alejándose de la Tierra y que continúa enviando información desde el espacio interestelar, después de haber explorado Júpiter y Saturno.

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De hecho, cualquier señal enviada desde nuestro planeta necesitará a partir de este momento un día entero para llegar hasta la nave y otro más para que su respuesta regrese. Una comunicación de ida y vuelta requerirá, por tanto, al menos 48 horas.

DE LA MÚSICA AL JAZZ PARA CELEBRAR EL COSMOS

El festival arrancará a las 17 horas con 'Coda para un ayer por venir', una 'performance' que combinará música y ciencia de la mano de la artista y percusionista Lore Edelstein y su hermano José Edelstein, físico teórico, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela y divulgador científico.

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A continuación, entre las 18.15 y las 19.45 horas, tendrá lugar una tertulia que reunirá al director de orquesta Rubén Dubrovsky, el divulgador de astronáutica Pedro León, la música y compositora Lore Edelstein y a Jorge Fauste, físico especializado en operaciones espaciales que trabaja en la estación de espacio profundo de la Agencia Espacial Europea (ESA) en Cebreros.

La jornada concluirá a las 20 horas con 'Los Planetas de Gustav Holst en clave de Jazz', un concierto a cargo de Javier Coble Ensemble que reinterpretará desde el jazz la célebre obra del compositor británico dedicada a los planetas del Sistema Solar.

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El pianista Javier Coble y el contrabajista Alan Díaz Norcott estarán acompañados por los textos del investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Carlos Briones, especialista en el origen de la vida y divulgador científico.

Precisamente, José Edelstein y Carlos Briones son los coordinadores de este festival, que busca establecer un diálogo entre las artes y la ciencia alrededor de una de las misiones espaciales más emblemáticas de la historia.

UN MENSAJE LANZADO AL OCÉANO DEL COSMOS

La Voyager 1 lleva consigo un disco de cobre bañado en oro que contiene sonidos de la naturaleza, saludos en 55 idiomas, imágenes de la Tierra y músicas de diferentes culturas, pensado como un mensaje para cualquier posible civilización extraterrestre que pudiera encontrarlo.

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El contenido fue seleccionado por un comité dirigido por el astrónomo Carl Sagan e incluye desde composiciones de Bach y Mozart hasta canciones de Chuck Berry, además de representaciones de la vida y la diversidad cultural del planeta.

Desde Contemporánea Condeduque evocan ese mensaje como el de unos náufragos que, hace casi medio siglo, lanzaron desde su isla una suerte de botella al inmenso océano del cosmos, con la esperanza de que alguien pudiera descifrar algún día su contenido.

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LOS HITOS DE LA VOYAGER 1

La nave, que despegó el 5 de septiembre de 1977, sobrevoló Júpiter en 1979 y Saturno en 1980, antes de continuar su viaje hacia los confines del Sistema Solar.

En 1990 protagonizó una de las imágenes más conocidas de la historia de la exploración espacial, cuando fotografió la Tierra desde unos 6.000 millones de kilómetros de distancia y la mostró como un diminuto 'punto azul pálido' suspendido en la inmensidad.

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Posteriormente, en agosto de 2012, se convirtió en la primera nave espacial en atravesar la heliopausa, la frontera donde el viento solar deja de dominar frente al medio interestelar.

Pese a la antigüedad de sus instrumentos y a la progresiva disminución de su suministro eléctrico, la Voyager 1 continúa enviando información científica y avanzando por el espacio a una velocidad cercana a los 61.000 kilómetros por hora.

UNA RÉPLICA A TAMAÑO REAL PARA DESPEDIR LA EXPOSICIÓN

La celebración coincide además con la última jornada en la que podrá visitarse la réplica a tamaño real de la Voyager 1 que Contemporánea Condeduque exhibe desde el pasado 3 de noviembre.

La maqueta ha sido construida durante cinco años por el Aula de Astronomía de Armilla (Granada), utilizando principalmente materiales reciclados, entre ellos madera, plástico, cartón, PVC, polipropileno, tornillería y estructuras de canalización eléctrica.

La reproducción, poco habitual por sus dimensiones, pretende rendir homenaje al esfuerzo científico y tecnológico que hizo posible una misión que ha superado ampliamente todas las expectativas de duración y que se aproxima ya al medio siglo de existencia.