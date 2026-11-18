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El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF, Rafael Louzán, y el seleccionador nacional masculino, Luis de la Fuente, ofrecerán este jueves la Copa del Mundo, dentro de la exposición 'Reyes del Mundo', al Apostol Santiago en la Catedral de Santiago de Compostela.

El trofeo de campeones del mundo llega a Galicia este jueves y, con este motivo, la RFEF, en colaboración con la Federación Gallega de fútbol, celebrará distintos actos en la ciudad de Santiago de Compostela. El primero de ellos será la bienvenida institucional, a las 13.00 horas, en el Pazo Raxoi, en un encuentro en el que se darán cita Louzán, De la Fuente; el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Pablo Prieto; y el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez.

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Posteriormente, el presidente de la RFEF y el seleccionador nacional realizarán la ofrenda de la Copa del Mundo al Apóstol Santiago, a las 14.00 en la Catedral de Santiago de Compostela. Además, también este jueves se celebrará una exhibición del trofeo y entrega de reconocimientos de la Federación Gallega en el Multiusos Fontes do Sar.