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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, ha señalado como "absoluta prioridad" al nuevo Gobierno la puesta en marcha del Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal, "concebido como instrumento financiero para proveer recursos y medios en favor de entornos universalmente accesibles".

Creado en la Ley 4/2026 el programa obedece a una antigua reivindicación del movimiento CERMI, que finalmente tuvo reflejo en la reciente reforma de las leyes de discapacidad y autonomía personal y atención a la dependencia.

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Pese a los mandatos de accesibilidad universal consagrados incluso en el artículo 49 de la Constitución, tras su modificación en febrero del 2024, CERMI ha recordado que el objetivo de la accesibilidad universal se encuentra "con obstáculos considerables ante la falta de financiación para convertir en accesibles los distintos entornos, procesos, bienes y servicios".

En opinión, de la organización el despliegue de este programa por parte del Gobierno central compensaría "el déficit crónico de financiación pública estatal con destino a la accesibilidad universal y favorecería el desarrollo estructurado, coherente y continuo de las estrategias de accesibilidad universal tanto de las administraciones como de los operadores privados".

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