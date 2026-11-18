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Dubái, 18 nov (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU) criticó este miércoles que el presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, anteponga sus "intereses personales a los nacionales", después de que éste acusara a Abu Dabi de "socavar la unidad nacional y la soberanía somalí".

El asesor diplomático de la Presidencia emiratí, Anwar Gargash, portavoz oficioso del gobierno, afirmó en un mensaje en X que el "ataque" del presidente somalí saliente contra EAU refleja "la inconsistencia de sus posturas y políticas, y plantea interrogantes sobre su tendencia a anteponer sus intereses personales a los intereses nacionales de Somalia".

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Gargash añadió que Emiratos "ha apoyado a Somalia y a su pueblo en las circunstancias más difíciles", y lamentó que "las luchas internas por el poder" en Mogadiscio "se vean arrastradas a disputas regionales y conflictos que no sirven ni a los intereses del pueblo somalí ni a sus aspiraciones de seguridad y estabilidad".

Subrayó que la relación de Abu Dabi con el pueblo somalí "es más profunda y duradera que cualquier desacuerdo político pasajero, agenda personal o ambición política individual".

El presidente somalí acusó este martes al rico país del golfo Pérsico de armar y financiar a milicias, grupos armados y fuerzas de seguridad al margen del Ejército y la Policía.

"Emiratos ha financiado la creación de fuerzas de seguridad al margen del mando y control estatal, y ha proporcionado apoyo económico y político a administraciones regionales que socavan la unidad de nuestro país", declaró Sheikh Mohamud en un discurso a la nación.

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Mohamud también afirmó que el país árabe desempeñó "un papel fundamental" en el reconocimiento como país independiente de la región separatista somalí de Somalilandia por parte de Israel, un movimiento rechazado por los miembros de la Liga Árabe, excepto por EAU.

"Emiratos intervino en Libia y la dejó dividida. Intervino en el Yemen y la dejó dividida. Quiere aplicar la misma estrategia en Somalia y Sudán", dijo.

Estas acusaciones llegan después de que el gabinete de Somalia anulara el pasado mes de enero los acuerdos de seguridad y económicos con EAU, al alegar preocupaciones y "pruebas fehacientes" sobre acciones contra la soberanía somalí por parte de Abu Dabi. EFE

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