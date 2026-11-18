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Nueva York, 18 nov (EFE).- El cuadro impresionista 'Châtaigniers en fleurs' se convirtió este miércoles en la obra más cara del pintor holandés Vincent Van Gogh jamás subastada, con una recaudación de 190,43 millones de dólares en Sotheby's en Nueva York.

La obra de Van Gogh, fechada en 1890, era la estrella de la temporada de subastas, con un precio estimado en torno a 180 millones, y perteneció a los magnates argentinos Carlos Pedro Blaquier y Nelly Arrieta de Blaquier.

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Van Gogh pintó un paisaje nocturno en Auvers-sur-Oise (Francia), la localidad donde pasó los dos últimos meses de su vida, en el que retrataba una figura solitaria paseando por una calle y un grupo de mujeres bajo un enorme castaño en flor. EFE

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