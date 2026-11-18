11/03/2026 Cayetano Rivera EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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48 horas después de salir a la luz su ruptura con Tamara Gorro después de 9 meses de intensa y discreta relación, y ante la inminente reaparición de la influencer este miércoles en el plató de 'Y ahora Sonsoles' después de que sus propios compañeros de programa adelantasen la triste noticia y revelasen que habría sido ella la que habría tomado la decisión de poner punto y final a su historia de amor porque necesita priorizarse a sí misma y a sus hijos después de un año especialmente complicado por sus problemas de salud, Cayetano Rivera ha dado un paso al frente y ha emitido un comunicado urgente a través de sus redes sociales.

En su último post, que ha titulado "hay cosas que merecen respeto, tiempo y espacio", el torero ha tomado la palabra en un vídeo en el que, muy serio, se ha pronunciado por primera vez sobre su ruptura y ha hecho una importante aclaración con la que ha dejado entrever que no es definitiva.

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"Hola a todos. Hace poco se dio una noticia sobre mi relación" ha comenzado. "Esta tarde Tamara vuelve a su programa. y evidentemente le van a preguntar, pero no quiero que tenga que asumir sola toda la presión mediática con algo que nos corresponde a los dos" ha expresado evitando en todo momento decir la palabra 'ruptura'.

"Así que sin que sirva de precedente, hay circunstancias que requieren tiempo y espacio, pero no lo cambian todo" ha reconocido antes de dejar claro que "lo que tenga que ser de nuestra historia lo decidiremos nosotros, pero nadie conoce lo que hemos vivido como para opinar y mucho menos para juzgarnos". "Por ravor respeto" ha concluido, mostrando así su apoyo a la influencer ante su reaparición pública y dejando en el aire que su noviazgo no es ni mucho menos un capítulo cerrado en sus vidas.

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