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Sídney (Australia), 18 nov (EFE).- La brecha salarial entre hombres y mujeres en Australia cayó al 19,7 %, su nivel más bajo desde que existen registros y la primera vez que se sitúa por debajo del 20 %, según los últimos datos publicados este miércoles por la Agencia para la Igualdad de Género en el Trabajo (WGEA, por sus siglas en inglés).

El informe, correspondiente al ejercicio 2025-2026, revela que las mujeres australianas ganan de media unos 27.400 dólares australianos (unos 16.500 euros) menos al año que los hombres, pese a representar el 51 % de la población empleada del país.

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La cifra supone una mejora respecto a años anteriores y consolida una tendencia descendente desde 2013-2014, cuando la diferencia salarial alcanzaba el 28,6 %, según la WGEA.

No obstante, está aún muy por encima de la media de sus socios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se situó en torno al 10 % en 2024, según los últimos datos publicados por la organización en 2026, si bien las mediciones no son directamente equiparables.

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La OCDE calcula la diferencia entre los salarios medios de hombres y mujeres que trabajan a tiempo completo, mientras que el indicador australiano mide la remuneración total media e incluye también a empleados a tiempo parcial.

El organismo australiano atribuye el avance a una menor concentración de mujeres en los tramos salariales más bajos, al aumento del empleo femenino a tiempo completo y a su presencia en puestos directivos, así como a un mayor crecimiento de sus remuneraciones en sectores como la sanidad y el comercio minorista.

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Los datos, que abarcan a más de seis millones de trabajadores y 9.000 organizaciones, muestran, sin embargo, que las desigualdades persisten en los niveles más altos de responsabilidad.

Aunque las mujeres ocupan el 44 % de los puestos directivos, solo representan el 24 % de los cargos de consejero delegado.

Su presencia disminuye a medida que aumenta la jerarquía profesional, mientras siguen estando sobrerrepresentadas en sectores y ocupaciones peor remunerados.

"Es un hito importante que merece reconocimiento, pero una brecha del 19,7 % sigue significando que las mujeres ganan, de media, 27.000 dólares menos que los hombres al año", señaló la directora de la WGEA, Christine Castley.

Por sectores, los servicios financieros y de seguros registran la mayor diferencia salarial, con un 26,7 %, mientras que la administración pública y la seguridad presentan la menor, con un 0,4 %.

Castley advirtió que reducir la brecha exige abordar factores estructurales como la segregación ocupacional, las dificultades de acceso a puestos de liderazgo y el desigual reparto de las responsabilidades de cuidados.

La responsable también apuntó a la necesidad de ampliar las posibilidades de trabajo flexible en los cargos directivos y facilitar que los hombres asuman una mayor parte de las tareas de cuidado.

La agencia subrayó que, aunque el descenso constituye un avance, la igualdad salarial sigue siendo un desafío para Australia. EFE