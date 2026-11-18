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El Real Madrid ha anunciado este miércoles la ampliación por tres años más del contrato del centrocampista turco Arda Güler que, de este modo, permanecerá en el conjunto madridista hasta el 30 de junio de 2032.

El joven futbolista de 21 años llegó al club merengue en el verano de 2023 procedente del Fenerbahce turco y ha ido creciendo en importancia dentro de un equipo con el que ha ganado una Liga de Campeones, una Liga, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España

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