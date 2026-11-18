Guardar

La diputada del PP y número dos por Madrid en las listas al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha reclamado elecciones libres en Venezuela para julio de 2027, insistiendo en que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, es el "pasado" del país y "no puede ser protagonista de la reconstrucción".

"Propongo, no porque se me haya ocurrido a mí, sino porque es una fecha que ya se está planteando, julio del año 27 para unas elecciones libres en Venezuela", ha indicado la dirigente 'popular' en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum.

PUBLICIDAD

En todo caso, ha recalcado que para eso es "imprescindible" la liberación de "todos los presos políticos" en Venezuela, además de un "cronograma electoral claro" que culmine con la fecha propuesta.

De esta forma, y ante las elecciones del 29 de noviembre en España, Álvarez de Toledo ha indicado que ve un "sueño personal al alcance de la mano" con la opción de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegue a la Moncloa y la líder opositora en Venezuela María Corina Machado a Miraflores.

PUBLICIDAD

"Los dos presidentes de Naciones Hermanas, dos personas decentes, dispuestas a devolver a sus naciones la convivencia y la esperanza", ha señalado sobre ambos dirigentes.

PAPEL DE EEUU Y FUTURO DE DELCY RODRÍGUEZ

Respecto a la situación en Venezuela, con la transición pilotada por Delcy Rodríguez pero dirigida desde Estados Unidos, la número dos por Madrid en las listas al Congreso ha ensalzado el papel "determinante" de Washington para propiciar la transición en Venezuela con la operación para detener al presidente Nicolás Maduro.

PUBLICIDAD

"Si la Administración americana no hubiera tomado la decisión de extraer a Maduro, no estaríamos hablando de un proceso de transición. Con lo cual eso hay que reconocerlo, y hay que celebrar la extracción de Maduro", ha indicado.

En todo caso, Álvarez de Toledo ha lamentado que haya habido sectores en Washington que han querido convertir la transición en proceso "gato pardo", "en la que todo cambie para que todo quede igual".

La dirigente del PP ha señalado así que en las filas estadounidenses hay quien "entiende que la democracia tiene que ir antes del negocio" y otro sector que "van a hacer negocios" y no tiene problema en mantener una "cleptocracia".

PUBLICIDAD

"A esa gente hay que explicarle lo que ha hecho María Corina Machado, sobre todo con su regreso, es decirle que no hay negocio sin principios. Los principios vienen primero, primero viene la democracia y luego viene la posibilidad de hacer negocio", ha defendido.

De la presidenta interina ha denunciado que está "acabada" y es "el rostro de la tortura, de la tragedia, de la tristeza y del pasado". "No puede ser la protagonista de la reconstrucción", ha afirmado sobre Delcy Rodríguez, tras señalar que es la "artífice de la devastación y la destrucción de Venezuela".

PUBLICIDAD