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Miami (EE.UU.), 18 nov (EFE).- Grupos civiles denunciaron que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) ha transformado una de sus oficinas administrativas en Florida en un centro de detención prolongada de migrantes que no reúne las condiciones adecuadas, lo que ha derivado en un grave hacinamiento.

Las organizaciones Americans for Immigrant Justice y Southern Poverty Law Center lamentaron en un informe que el ICE "ha convertido de facto Miramar, un lugar identificado públicamente para trámites administrativos y control, en un centro de detención nocturna y de varios días sin proporcionar la infraestructura ni las garantías necesarias para ese uso".

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La oficina de Miramar, en el sur de Florida, está diseñada para citas de control migratorio y trámites de procesamiento que no superen las doce horas, por lo que carece de camas, duchas adecuadas, unidad médica permanente o espacios para visitas confidenciales con abogados, según recordó la denuncia.

Sin embargo, el documento desveló que algunos migrantes han llegado a estar retenidos entre 17 y 27 días.

Además, las entidades señalaron que el centro llegó a acoger a 342 detenidos en un solo día del pasado agosto, pese a que su capacidad oficial es de 56 personas, lo que obligó a muchos a dormir en el suelo o por turnos con las luces encendidas las 24 horas y sometidos a temperaturas extremas.

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La queja, presentada al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en ingles), también recoge presuntos abusos de poder por parte de los agentes, que presionaron a los detenidos para que firmaran órdenes de salida voluntaria o deportación a cambio de recibir sus medicinas o evitar ser trasladados a centros aislados.

También detalla que los agentes bloquearon el acceso confidencial a abogados, y que entre julio de 2025 y julio de 2026 se atendieron 194 emergencias médicas en el recinto.

"Están tratando a la gente peor que a los animales. Incluso a los animales los tratan mejor. (...) La comida es horrible; está caducada y podrida", dijo bajo condición de anonimato una madre que permaneció detenida en el centro nueve días junto a dos hijas.

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Por ello, las organizaciones solicitaron al inspector general del DHS, Joseph V. Cuffari, y a las oficinas de supervisión interna del ICE que abran una investigación inmediata, garanticen atención médica urgente a los detenidos y respondan antes del próximo 1 de diciembre con medidas correctivas concretas.

El de Miramar no es el primer centro del ICE que recibe denuncias por hacinamiento y abusos a los detenidos en Florida.

Dos investigaciones del Gobierno de Estados Unidos revelaron condiciones similares en los centros de detención de 'Alligator Alcatraz' y de Krome, el primero de ellos ya clausurado.EFE