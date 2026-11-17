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Jerusalén, 17 nov (EFE).- Soldados israelíes dieron una paliza en la madrugada del martes a un fotoperodista de la agencia oficial palestina Wafa que cubría lo ocurrido en la ciudad palestina de Jericó, donde colonos israelíes mataron a una mujer de 72 años e hirieron a seis personas más, según informó la propia agencia.

"Nuestro corresponsal relató que los soldados de la ocupación (israelí) lo agredieron con una brutal paliza, que le provocó heridas, fracturas y hematomas, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital para recibir tratamiento", indica la agencia en una nota.

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Wafa añade que el periodista, Suleimán Abu Srur, fue retenido por las fuerzas israelíes durante seis horas y le confiscaron su teléfono personal antes de liberarlo.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí no aportó por el momento información sobre lo ocurrido.

El reportero se encontraba, según Wafa, cubriendo lo ocurrido en la noche del lunes en la zona occidental de Jericó (Cisjordania ocupada) donde hace dos semanas decenas de colonos tomaron ocho casas palestinas.

La agencia acompaña la nota con una foto del rostro del fotógrafo, que aparece con media cara llena de sangre y un ojo hinchado por los golpes.

Según el relato de testigos de lo ocurrido en Jericó, recabado por la ONG israelí Palestine Solidarity Co-Op, los hechos ocurrieron en una calle residencial del Área A, bajo control palestino según los Acuerdos de Oslo, a pocas calles de las viviendas en las que ahora viven los colonos, que afirman -sin aportar pruebas- haberlas comprado.

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De acuerdo a estos testimonios, "iniciaron la fricción" un grupo de tres colonos -conocidos por los vecinos como los "guardias" de las casas ocupadas- que patrullan habitualmente la zona en quads para "intimidar" a los residentes.

Al lugar acudieron luego dos rancheras blancas de colonos, y sus ocupantes comenzaron a disparar fuego real contra los palestinos nada más bajar de ellas, añadió a EFE una portavoz de la ONG, que aseguró que los testigos niegan que ningún vehículo o persona palestina atacara a los colonos.

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El Ejército israelí dio otra versión de los hechos en un comunicado enviado pocas horas después del incidente. Afirmó que los palestinos, a los que califica de "terroristas", embistieron un coche israelí y atacaron armados a sus ocupantes, que "respondieron disparando para eliminar la amenaza". EFE