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El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha informado de la muerte este martes de dos personas como consecuencia de los ataques que el Ejército ruso ha lanzado durante la noche, que a su vez han provocado daños en infraestructuras críticas, cortes en los suministros de agua y calefacción y desperfectos en los puentes Norte y Sur, que han quedado cerrados al tráfico.

Los servicios de rescate han rescatado dos cuerpos sin vida entre los escombros de un edificio en el distrito de Obolonski. La ofensiva se ha desarrollado en varias oleadas desde última hora del lunes y ha provocado incendios y daños materiales también Holosivski, Desnianski y Dniprovski.

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El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, ha informado de que se las autoridades competentes están examinando el alcance de los daños que hayan podido sufrir los puentes Norte --ubicado en el distrito de Desnianski-- y Sur --en Holosivski--, así como del restablecimiento del transporte eléctrico.

Por otro lado, el Servicio Estatal de Emergencia ha informado de otras dos muertes más en sendos ataques de las fuerzas rusas sobre Vinitsia y Kirovogrado. Mientras, durante la noche, se han repetido situaciones similares en las provincias de Dnipropetrovsk y de Donetsk, donde se han registrado varios heridos.

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A su vez, el gobernador interino de Zaporiyia, Mijailo Semikin, ha confirmado dos fallecidos más y una treintena de heridos como consecuencia de los ataques rusos que han estado cayendo sobre la región durante esta jornada.