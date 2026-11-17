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Los rebeldes hutíes han denunciado este martes que al menos 14 personas han muerto y otras diez han resultado heridas a causa de nuevos bombardeos perpetrados por la coalición militar encabezada por Arabia Saudí contra territorio de Yemen.

El Ministerio de Sanidad de las autoridades instauradas por la insurgencia ha precisado este balance de víctimas en un comunicado difundido en redes sociales por su portavoz, Anees al Asbahi, que ha matizado que se trata de cifras preliminares.

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Los ataques han tenido lugar sobre una fábrica de esponjas situada en la provincia de Hodeida, en el oeste de Yemen, antes y durante las labores de búsqueda y rescate por parte de los equipos de emergencia, según ha denunciado la cartera ministerial en una nota más detallada recogida por la agencia de noticias SABA.