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Jerusalén, 17 nov (EFE).- El presidente israelí, Isaac Herzog, deseó este martes a Reza Pahlaví, heredero del sah Mohamed Reza Pahlaví, su regreso a Irán y que Israel y la nación persa tengan "relaciones de paz, prosperidad y amistad".

"Espero que veamos hacerse realidad un sueño: unas relaciones de paz, prosperidad y amistad entre Irán e Israel en el futuro, una vez que este régimen haya sido eliminado; ojalá veamos a Su Alteza Real regresar a casa", dijo Herzog en un seminario virtual, organizado por la Universidad Ben-Gurión del Néguev, que compartió con Reza Pahlaví.

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Herzog, según un comunicado difundido por su oficina, agradeció la "amistad" del hijo del último sah, cuyo padre fue depuesto en 1979 por la revolución islámica, y agregó que su posición "demuestra que Israel puede ser un faro para toda la región y una gran fuente de apoyo para una alianza con el pueblo iraní".

"Siempre decimos, y subrayamos una y otra vez: nuestra guerra no es contra el pueblo iraní. Nuestra guerra es contra el régimen que clama por nuestra aniquilación, que desea erradicarnos y que extrae los recursos de su nación —de su pueblo— para sembrar odio, estragos y terror", sostuvo el presidente de Israel.

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Por su parte, Reza Pahlaví, que vive en el exilio en Estados Unidos, advirtió que cuando el Gobierno iraní clama "'Muerte a Estados Unidos, muerte a Gran Bretaña, muerte a Israel', no está bromeando", según el comunicado de Presidencia israelí.

"Lo que realmente unifica la frustración de los iraníes es ver cómo sus sacrificios —realizados en pos de su propia libertad y de la paz mundial— son ignorados o dados por sentados. Ellos están luchando en la primera línea contra este régimen; cuarenta mil de ellos dieron sus vidas para intentar derrotarlo", agregó Pahlaví.

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La Revolución Islámica de 1979 puso fin a la monarquía en el país persa y ahora uno de los principales opositores a la teocracia iraní es el propio Reza Pahlaví.

Las protestas que estallaron en Irán a finales de diciembre de 2025, inicialmente motivadas por el desplome del rial y el encarecimiento del coste de la vida, adquirieron rápidamente un carácter antigubernamental y estuvieron acompañadas de algunas consignas en favor del hijo del último sah.

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Además, Pahlavi, de 65 años, defendió abiertamente en febrero de este año la declaración de guerra de Israel y EE.UU. contra Irán, al considerar sin acierto que podía acelerar la caída de la República Islámica.

"Sé que los israelíes comprenden lo que significa hacer sacrificios para poder vivir en libertad. Por ello, pedimos que su sacrificio sea honrado con solidaridad y, sobre todo, con apoyo", culminó Pahlaví en el seminario virtual de hoy.

Las autoridades iraníes cifran en 3.519 el número de muertos durante la guerra desencadenada por la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, según el último balance difundido por la Organización de Medicina Forense, organismo dependiente del Poder Judicial iraní.

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La cifra, que incluye víctimas civiles y militares, constituye el recuento oficial de Teherán y no ha sido verificada de forma independiente por organismos internacionales. EFE